Мощная видеокарта RTX 4090 не вывозит красоту открытого мира Dragon's Dogma 2 - видео

Ролевой экшен Dragon's Dogma 2, в отличие от предыдущих игр Capcom, не выделяется хорошей оптимизацией. Больше всего от этого пострадали игроки на ПК, и даже владельцам видеокарт высшего звена трудно получить стабильную частоту кадров. Новое видео показывает, что даже мощная RTX 4090 не может достичь 60 FPS, зато игра на ней выглядит действительно красиво.
Роликом поделился автор YouTube-канала Digital Dreams, который известен своими попытками улучшить трассировку лучей в играх с помощью собственной разработки. Он не стал пропускать релиз Dragon's Dogma 2 и уже внедрил свою технологию в RPG, получив превосходную картинку.
Полученный результат действительно впечатляет. В игре значительно улучшилось отображение теней и преломление источников света. Из-за этого Dragon's Dogma 2 выглядит более выразительно, особенно в лесной местности. Среди минусов стоит отметить значительное снижение производительности. С максимальными настройками графики и улучшенной трассировкой лучей даже видеокарта RTX 4090 не может выдать стабильные 60 кадров в секунду. В ролике максимальное значение FPS варьируется от 50 кадров до 56.
Умник 8к выставил.
Кликбейтный заголовок. Ну хоть в самом посте прописано, что чувак запускал игру с какими-то собственными улучшениями визуала (может Решейд, может еще что поглубже). И запустил к тому же в 8к. Не вижу, где "не вывозит"?
Эм. Глупый пост. Не вывозит это когда 2к. 4-8к уже для энтузиастов)
игра в 4к работает в 120 фпс почти на всех ультрах, а то что этот дурачек всратые решейды делает это уже другое
Мало того, что 8к, так еще и главная проблема игры это неадекватная нагрузка на CPU, а не видюху, не «новость», а днище.
обычная графика. чему там столько мощи нужно?
лол, это просто пресет для решейда. Внедрил он 🤦♀️😂
А так миленько, почти как скайрим с модами. Персонажи уродские.
А это забавно)
"красоту открытого мира" ХАХАХА. В 8к мало какие игры вывозит 4090. Ждем 5090 там будет вывозить.
контраст выкрутил, насыщенности добавил и всё. картинку в целом это не спасает, при такой ужасной оптимизации тем-более
Как постил всратые решейды, так и постит.
В игре что-то странное творится с освещением и затенением флоры. То она блеклая как не знаю что, то она сияет на солнце так, её словно маслом облили. Сомнительно, но не окэй.
А вот что у игры в плане визуала бесспорно всрато на 100%, так это скайбоксы. Просто позорище какое-то пиксельное, неужели опытным разработчикам так сложно нарисовать красивое небо? Такое только модами и правится.
мб корректней сказать что нету оптимизации под это 8к? это раз , во вторых, кто то обещал что будет вывозить?
а почему не 16К ещё со всеми сглаживаниями, фулл паз трейсинг и т.д. и ожиданием 240 фпс, сказочные д-бы
Блин, опять запустить и поиграть захотелось.. Тем более что в новую локацию забрался.
оптимизон "открытого" мира странный: у меня выше 50% ни проц ни видюха не грузятся, но при этом средний фпс ~40, это б**** как?
но у этой поделки есть более значимые проблемы: боевка за милика это не выразить словами какая плохая реализация: анимации дерганые; все пешки наваливаются толпой, хрен кого различишь, а если маг врубил аое то все сливается в одну кашу из тел, спецэффектов; захват цели рандомный, пох куда ты повернул камеру, включаешь рывок в цель, летишь к самому дальнему за границей камеры. Потратил 6 часов, 250руб, снес до лучших времен.
Это называется игра долбиться в пару потоков процессора то и вовсе в 1 но щас это уже редкость, и проц тупо не вытягивает игру, сопсно об этом еще до релиза сами разрабы говорили что у них беда с использованием процессора.
Хрень все эти решейды для челяди, кто не может купить 4080-4090, только подкрутка контраста и яркости. Эффектов лучей, например, отражений ими не добавить. Только запороть цветовую гамму, которая не годится для обычной игры, а только для скринов. Нормальные бояре, как я, играют на олед панелях в 4к HDR с лучами.
ее ни одна карта не вывозит если только какая ни будь серверная со 100 загрузкой