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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.9 593 оценки

Мощная видеокарта RTX 4090 не вывозит красоту открытого мира Dragon's Dogma 2 - видео

Gutsz
Новости

Ролевой экшен Dragon's Dogma 2, в отличие от предыдущих игр Capcom, не выделяется хорошей оптимизацией. Больше всего от этого пострадали игроки на ПК, и даже владельцам видеокарт высшего звена трудно получить стабильную частоту кадров. Новое видео показывает, что даже мощная RTX 4090 не может достичь 60 FPS, зато игра на ней выглядит действительно красиво.

Роликом поделился автор YouTube-канала Digital Dreams, который известен своими попытками улучшить трассировку лучей в играх с помощью собственной разработки. Он не стал пропускать релиз Dragon's Dogma 2 и уже внедрил свою технологию в RPG, получив превосходную картинку.

Полученный результат действительно впечатляет. В игре значительно улучшилось отображение теней и преломление источников света. Из-за этого Dragon's Dogma 2 выглядит более выразительно, особенно в лесной местности. Среди минусов стоит отметить значительное снижение производительности. С максимальными настройками графики и улучшенной трассировкой лучей даже видеокарта RTX 4090 не может выдать стабильные 60 кадров в секунду. В ролике максимальное значение FPS варьируется от 50 кадров до 56.

-17
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
hpi

Умник 8к выставил.

16
PolGhost
Мощная видеокарта RTX 4090 не вывозит красоту открытого мира Dragon's Dogma 2

Кликбейтный заголовок. Ну хоть в самом посте прописано, что чувак запускал игру с какими-то собственными улучшениями визуала (может Решейд, может еще что поглубже). И запустил к тому же в 8к. Не вижу, где "не вывозит"?

8
KIIIL
7
Signore

Эм. Глупый пост. Не вывозит это когда 2к. 4-8к уже для энтузиастов)

6
RickeyIMBA

игра в 4к работает в 120 фпс почти на всех ультрах, а то что этот дурачек всратые решейды делает это уже другое

0
GraF68ru

Мало того, что 8к, так еще и главная проблема игры это неадекватная нагрузка на CPU, а не видюху, не «новость», а днище.

6
AlexVurhis

обычная графика. чему там столько мощи нужно?

5
Ой извините
внедрил свою технологию

лол, это просто пресет для решейда. Внедрил он 🤦‍♀️😂

А так миленько, почти как скайрим с модами. Персонажи уродские.

3
Fallen Werewolf

А это забавно)

0
МcDuсk

"красоту открытого мира" ХАХАХА. В 8к мало какие игры вывозит 4090. Ждем 5090 там будет вывозить.

0
Danrock

контраст выкрутил, насыщенности добавил и всё. картинку в целом это не спасает, при такой ужасной оптимизации тем-более

0
Spillik
Digital Dreams, который известен своими попытками улучшить трассировку лучей в играх с помощью собственной разработки.

Как постил всратые решейды, так и постит.

0
Wing42

В игре что-то странное творится с освещением и затенением флоры. То она блеклая как не знаю что, то она сияет на солнце так, её словно маслом облили. Сомнительно, но не окэй.
А вот что у игры в плане визуала бесспорно всрато на 100%, так это скайбоксы. Просто позорище какое-то пиксельное, неужели опытным разработчикам так сложно нарисовать красивое небо? Такое только модами и правится.

0
matrixua

мб корректней сказать что нету оптимизации под это 8к? это раз , во вторых, кто то обещал что будет вывозить?

0
Rorschach93

а почему не 16К ещё со всеми сглаживаниями, фулл паз трейсинг и т.д. и ожиданием 240 фпс, сказочные д-бы

0
butcher69

Блин, опять запустить и поиграть захотелось.. Тем более что в новую локацию забрался.

-1
Магае

оптимизон "открытого" мира странный: у меня выше 50% ни проц ни видюха не грузятся, но при этом средний фпс ~40, это б**** как?

но у этой поделки есть более значимые проблемы: боевка за милика это не выразить словами какая плохая реализация: анимации дерганые; все пешки наваливаются толпой, хрен кого различишь, а если маг врубил аое то все сливается в одну кашу из тел, спецэффектов; захват цели рандомный, пох куда ты повернул камеру, включаешь рывок в цель, летишь к самому дальнему за границей камеры. Потратил 6 часов, 250руб, снес до лучших времен.

-1
worys

Это называется игра долбиться в пару потоков процессора то и вовсе в 1 но щас это уже редкость, и проц тупо не вытягивает игру, сопсно об этом еще до релиза сами разрабы говорили что у них беда с использованием процессора.

0
Гемор

Хрень все эти решейды для челяди, кто не может купить 4080-4090, только подкрутка контраста и яркости. Эффектов лучей, например, отражений ими не добавить. Только запороть цветовую гамму, которая не годится для обычной игры, а только для скринов. Нормальные бояре, как я, играют на олед панелях в 4к HDR с лучами.

-2
Alex40001

ее ни одна карта не вывозит если только какая ни будь серверная со 100 загрузкой

-3