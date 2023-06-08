На следующей неделе в рамках шоукейса Capcom состоится показ Dragon's Dogma II ©

Capcom подтвердила, что 12 июня в рамках Capcom Showcase состоится демонстрация долгожданной ролевой игры Dragon's Dogma II. Вслед за последним трейлером игры, показанным на PlayStation Showcase в мае 2023 года, возможно, мы узнаем новые подробности игрового процесса и сюжета. Мы очень рады увидеть новые кадры этой игры.

13 июня 2023 года в 1:00 по (МСК), состоится шоу-витрина Capcom! Приглашаем вас посмотреть на Dragon's Dogma 2, Exoprimal, Ghost Trick: Phantom Detective, а также несколько других новинок!

В Dragon's Dogma II игрокам предстоит исследовать фэнтезийный мир через однопользовательское, повествовательное приключение в жанре action-RPG. В процессе прохождения игроки узнают всю историю своего приключенца, начиная с появления его Arisen, его призвания, его отряда и заканчивая тем, как вести себя в различных ситуациях. В игре также появляются пешки - загадочные потусторонние существа, чтобы создать ощущение, что вы не одни. Разработчик поделился

Dragon's Dogma II - это продолжение Dragon's Dogma от 2012 года. Игра продолжит повествование, но информации о сюжете мало, кроме того, что мы можем увидеть в последнем трейлере. Разработка второй части ведется на движке RE Engine от Capcom.

Dragon's Dogma II находится в разработке для PlayStation 5, Xbox Series X и ПК.