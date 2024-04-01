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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8 710 оценок

На Xbox Series вышел первый большой патч для Dragon's Dogma 2

Gruz_
Новости

Не так давно Capcom взяла на себя обязательство исправить критические ошибки и проблемы с оптимизацией в Dragon's Dogma 2. Так вот, на прошлой неделе был выпущен первый патч для игры на PS5 и PC, а теперь он появился и на Xbox Series.

Основные изменения в патче:

  • Можно установить ограничение в 30 кадров/с.
  • Теперь, чтобы начать новую игру, не нужно удалять предыдущее сохранение.
  • Квест, по которому персонажи получают собственный дом, появляется раньше.
  • Новые опции в настройках, благодаря которым можно отключить трассировку лучей и размытие при движении.
  • Количество предметов Art of Metamorphosis, позволяющих изменить внешность персонажа, увеличено до 99.
  • Исправлены ошибки и недочеты с отображением текста.

Релиз Dragon's Dogma 2 состоялся 22 марта 2024 года на PS5, Xbox Series и PC.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Royer

думаю в течении полу года игра станет играбельной

1
UralGames83Ru

Вставил диск и играй и никаких проблем, когда то действительно было так, когда то было такое время. Увы то время прошло и появилось вот это.

0
Serpentrage

Почти ни одна игра с диска полностью не работала в то время, то вылет в опред месте, то просто непроходимый квест и тд и тп. Уж сколько игр было не пройдено во времена дисков из-за каких то багов.

0
211186

А сразу нельзя было все сделать по-человечески?

-1
UralGames83Ru

16 - 20 лет назад могли, сейчас не могут, потому что им это не надо, итак купят, зачем им напрягаться.

0