На Xbox Series вышел первый большой патч для Dragon's Dogma 2

Не так давно Capcom взяла на себя обязательство исправить критические ошибки и проблемы с оптимизацией в Dragon's Dogma 2. Так вот, на прошлой неделе был выпущен первый патч для игры на PS5 и PC, а теперь он появился и на Xbox Series.
Основные изменения в патче:
- Можно установить ограничение в 30 кадров/с.
- Теперь, чтобы начать новую игру, не нужно удалять предыдущее сохранение.
- Квест, по которому персонажи получают собственный дом, появляется раньше.
- Новые опции в настройках, благодаря которым можно отключить трассировку лучей и размытие при движении.
- Количество предметов Art of Metamorphosis, позволяющих изменить внешность персонажа, увеличено до 99.
- Исправлены ошибки и недочеты с отображением текста.
Релиз Dragon's Dogma 2 состоялся 22 марта 2024 года на PS5, Xbox Series и PC.
думаю в течении полу года игра станет играбельной
Вставил диск и играй и никаких проблем, когда то действительно было так, когда то было такое время. Увы то время прошло и появилось вот это.
Почти ни одна игра с диска полностью не работала в то время, то вылет в опред месте, то просто непроходимый квест и тд и тп. Уж сколько игр было не пройдено во времена дисков из-за каких то багов.
А сразу нельзя было все сделать по-человечески?
16 - 20 лет назад могли, сейчас не могут, потому что им это не надо, итак купят, зачем им напрягаться.