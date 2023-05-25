Никаких эксклюзивов: Dragon's Dogma 2 выйдет на PS5, Xbox Seris S | X и ПК (Steam) ©

Наконец-то мы получили первый взгляд на долгожданный сиквел Dragon's Dogma.

В новом трейлере показано множество существ, от дракона, ревущего над руинами замка, до медузы. В нем также было показано множество боевых действий, что позволяет предположить, что Dragon's Dogma 2 будет иметь большее сходство с оригинальной игрой, чем можно было ожидать.

Dragon's Dogma, возможно, и не является одной из крупнейших игр Capcom, но после выхода она обрела страстных поклонников, особенно благодаря своим разнообразным боевым действиям и запоминающимся битвам с боссами. До официального анонса в прошлом году, в результате масштабной утечки данных Capcom, стало известно, что сиквел находится в разработке, что еще больше подстегнуло фанатов.

Хотя это будет первая новая основная игра Dragon's Dogma за более чем десять лет, расширенное издание, Dark Arisen, было выпущено для ПК в 2016 году, PlayStation 4 и Xbox One в 2017 году и Nintendo Switch в 2019 году. Также в 2015 году появилась MMO, Dragon's Dogma Online, хотя она была эксклюзивной для Японии и была закрыта в 2019 году.

До сих пор Capcom не называла платформ на которых выйдет игра и даже в первом геймплейном трейлере не было ничего сказано про это, но сразу после премьеры японский издатель обновил официальную страницу игры и стало ясно, что игра выйдет на PS5, Xbox Seris S | X и ПК (Steam)