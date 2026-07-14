Nintendo Switch 2 справилась с Dragon's Dogma 2 лучше ожиданий - но оптимизация затронет версии на всех платформах

CAPCOM раскрыла новые подробности о Dragon’s Dogma 2 Dark Arisen, подтвердив, что работа над версией для Nintendo Switch 2 принесёт пользу и владельцам других платформ. По словам продюсера Наото Оямы, оптимизация игры для новой консоли позволила существенно переработать производительность проекта в целом, а результаты этих изменений станут доступны уже в конце августа.

Разработчики сообщили, что обновление улучшит Performance Mode на PS5 и Xbox Series X/S, где частота кадров сможет достигать 60 FPS. При этом версия для Nintendo Switch 2 уже сейчас демонстрирует производительность выше 30 FPS во многих сценах, несмотря на то, что до релиза ещё остаётся несколько месяцев. В CAPCOM признались, что такие результаты превзошли ожидания самой команды.

Изначально Dragon’s Dogma 2 подверглась критике за нестабильную производительность, став одной из самых требовательных игр на RE Engine. Однако студия уверяет, что многочисленные оптимизации затронут все версии проекта, а не только новую консоль Nintendo. Такой подход может стать хорошей новостью для игроков, которые ждали технических улучшений с момента выхода игры.

Релиз Dragon’s Dogma 2 Dark Arisen запланирован на 9 октября. Дополнение предложит около 25 часов нового контента, а также ряд изменений игрового процесса. Судя по заявлениям CAPCOM, компания рассчитывает не просто выпустить крупное расширение, но и вернуть интерес аудитории, повторив путь Monster Hunter Wilds, который после серии обновлений заметно улучшил своё техническое состояние и восприятие игроками.