Новое обновление для Dragon's Dogma 2 решает некоторые проблемы с квестам

Разработчики из Capcom продолжают улучшать техническое состояние нового ролевого экшена Dragon's Dogma 2 через обновление. Сегодня для игры вышло уже второе обновление, которое по количеству устранённых ошибок уступает первому, но может оказаться не менее важным. Данный апдейт посвящён решению проблем с прохождением заданий в игре.
Как сообщается, патч уже доступен для скачивания на всех платформах. Dragon's Dogma 2 на ПК в Steam, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S была обновлена до новой актуальной версии. Авторы рекомендуют установить это обновление как можно скорее, чтобы избежать возможных проблем с прохождением игры.
В примечаниях к этому обновлению указывается, что патч направлен на устранение ошибок в некоторых заданиях. Квесты, которые не срабатывали или не продвигались должным образом, теперь должны работать нормально. Также в этом патче были исправлены проблемы с ландшафтом, из-за которых персонажи могли застревать. Ещё были решены другие небольшие ошибки.
В Capcom сообщили, что продолжат работать над исправлением игры, особенно в области оптимизации.
лучше бы оптимизацию поправили, кретины)
Ну кто тебе виноват что на ПК отвратительная оптимизация, ps 5 полет отличный
Люли в капком далеко не кретины. Поконструктивней критику придумывайте.
У меня квест баганул как то странно перепрыгнул этап. Где в тупанной деревне григора спасаешь. Я быстро грохнул дуллахана в итоге все солдаты стояли, гриша домой вернулся и стоит рядом с женой)) она просит спасти его, а он благодарит что спас)) пытался сам его убить и утопить, а он не умирал(
Считай единственый баг за 100ч