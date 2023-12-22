Новый геймплей Dragon's Dogma 2 с трансляции Capcom демонстрирует открытый мир, бои и многое другое

Среди множества крупных релизов, запланированных на первые месяцы 2024 года, Dragon's Dogma 2 вызывает особый ажиотаж. Недавно компания Capcom выложила в сеть большой кусок новых геймплейных кадров для грядущей ролевой игры с открытым миром.
В одной из частей стрима, которая длится более 15 минут, демонстрируется человеческая столица в королевстве Вермунд, где можно увидеть архитектуру, окружение, NPC и многое другое, а в следующей части мы переходим в бесшовный открытый мир игры, где, как вы уже поняли, основное внимание уделяется бою. От пешек, разблокировки навыков до боя минибосса с огромным монстром - в стриме показано многое. Вы можете посмотреть его ниже перемотав на 1:22:50.
Dragon's Dogma 2 выйдет 22 марта для PS5, Xbox Series X/S и PC. Это будет первая игра Capcom за 70 долларов.
butcher69 как всегда писал пост бухой, что он там на 1:22:50 увидел - непонятно
Ну как игра, не разу не играл, ну я имею введу первая часть?