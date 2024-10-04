Новый патч Dragon's Dogma 2 исправляет проблему с пешкой-лучником и пешкой-волшебником

Dragon’s Dogma 2 получила новое обновление на этой неделе для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam, и хотя это не крупный патч, он содержит некоторые ключевые исправления для нескольких нерешенных ошибок, связанных с пешкой-лучником и пешкой-волшебником.
Модификации и исправления
- Исправление проблемы, при которой, когда Пешка-лучник использует Torrent Shot во время боя, ход отменялся.
- Исправление проблемы, при которой Пешка-волшебник, попадая в горячие источники, застревала при использовании Galvanize.
- Исправление проблемы, при которой отображение персонажа на экране статуса и в магазинах не отражало параметр Posture, установленный в Редакторе персонажей.
- Исправление проблемы, при которой разрушительное бедствие Dragonsplague затрагивало регионы за пределами города, где находится игрок.
У меня при заходе в город ФПС падает до 50ти и не восстанавливается при выходе из города, лечится только перезапуском игры. Это у всех так?
у меня после выхода восстанавливается
Остается только надеяться, что когда выйдет DLC, оно станет всем тем же и даже больше, что и Dark Arisen для первой игры. 🙏
там длс ещё под вопросом ибо главный разраб ушел из игровой индустрии вообще.
Но это не значит, что главный разраб не оставил никаких наработок по DLC.
Дааа игра реально затянула. Я вон свою пешку такой соской с большой ДУШОООЙ сделал, что все ее хотели и часто брали. И пару чел даже камни телепорта подогнали в виде подарка и шмот драконий, хотя я еще до оригинальной концовки не дошел и такой шмот не имел😅
ура
эх, канешь хорошо, но лучше бы оптимизон допиливали бы
этот кал выше 50 фпс не работает нигде, дауны на разрабах запороли шедевр калооптимизацией
4080 i7 13700f 2к 150-200фпс
i7 10700 + 4070ti, разрешение 2к, с трассировкой+длсс, в открытом мире 80фпс, в городах к сожалению 50-55)
Чего уже, говори сразу 500 фпс. Если врать то КРАСИВО!
Даже на 3070 норм фпс. Хотя может где и были просндания, но я щас и не вспомню
Ахахаха, а че не на 4090 с 128 гигами оперативы и и9 14900х?))))
га*но игра, че там исправлять
Рот у тебя г@вно. Сходи,зашей