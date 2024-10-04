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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.2 1 257 оценок

Новый патч Dragon's Dogma 2 исправляет проблему с пешкой-лучником и пешкой-волшебником

monk70
Новости

Dragon’s Dogma 2 получила новое обновление на этой неделе для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam, и хотя это не крупный патч, он содержит некоторые ключевые исправления для нескольких нерешенных ошибок, связанных с пешкой-лучником и пешкой-волшебником.

Модификации и исправления

  • Исправление проблемы, при которой, когда Пешка-лучник использует Torrent Shot во время боя, ход отменялся.
  • Исправление проблемы, при которой Пешка-волшебник, попадая в горячие источники, застревала при использовании Galvanize.
  • Исправление проблемы, при которой отображение персонажа на экране статуса и в магазинах не отражало параметр Posture, установленный в Редакторе персонажей.
  • Исправление проблемы, при которой разрушительное бедствие Dragonsplague затрагивало регионы за пределами города, где находится игрок.
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Комментарии: 17
Ваш комментарий
MadDarkGuard

У меня при заходе в город ФПС падает до 50ти и не восстанавливается при выходе из города, лечится только перезапуском игры. Это у всех так?

4
Казума Сато

у меня после выхода восстанавливается

0
Ingvarr Kai

Остается только надеяться, что когда выйдет DLC, оно станет всем тем же и даже больше, что и Dark Arisen для первой игры. 🙏

0
Megido

там длс ещё под вопросом ибо главный разраб ушел из игровой индустрии вообще.

-1
Janekste Megido

Но это не значит, что главный разраб не оставил никаких наработок по DLC.

0
ipr0dex

Дааа игра реально затянула. Я вон свою пешку такой соской с большой ДУШОООЙ сделал, что все ее хотели и часто брали. И пару чел даже камни телепорта подогнали в виде подарка и шмот драконий, хотя я еще до оригинальной концовки не дошел и такой шмот не имел😅

0
НЕЙРОСЕТЬ ДЕЛAЕТ АНИМЕ

ура

0
RaspyPierce

эх, канешь хорошо, но лучше бы оптимизон допиливали бы

0
rei_nyasha

этот кал выше 50 фпс не работает нигде, дауны на разрабах запороли шедевр калооптимизацией

-2
OneTweak

4080 i7 13700f 2к 150-200фпс

-3
MadDarkGuard

i7 10700 + 4070ti, разрешение 2к, с трассировкой+длсс, в открытом мире 80фпс, в городах к сожалению 50-55)

1
Shimuto OneTweak

Чего уже, говори сразу 500 фпс. Если врать то КРАСИВО!

0
ipr0dex

Даже на 3070 норм фпс. Хотя может где и были просндания, но я щас и не вспомню

0
ipr0dex OneTweak

Ахахаха, а че не на 4090 с 128 гигами оперативы и и9 14900х?))))

0
Ser mak

га*но игра, че там исправлять

-9
ipr0dex

Рот у тебя г@вно. Сходи,зашей

0