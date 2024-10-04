Новый патч Dragon's Dogma 2 исправляет проблему с пешкой-лучником и пешкой-волшебником

Dragon’s Dogma 2 получила новое обновление на этой неделе для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam, и хотя это не крупный патч, он содержит некоторые ключевые исправления для нескольких нерешенных ошибок, связанных с пешкой-лучником и пешкой-волшебником.

Модификации и исправления