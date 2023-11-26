Новый ролик Dragon's Dogma 2 подтверждает возвращение кристаллов телепортации для быстрого перемещения

В ближайшее время мы узнаем много новых подробностей о Dragon's Dogma 2 благодаря новому шоукейсу Capcom, запланированному на следующую неделю, а пока команда разработчиков вышла в социальные сети, чтобы подогреть любопытство игроков, показав в очень коротком геймплейном ролике, что в новой части вернутся кристаллы телепортации для быстрого перемещения.

Для непосвященных первая Dragon's Dogma отличалась необычной механикой быстрого перемещения по игровому миру. Помимо ограниченного набора ключевых мест для быстрого перемещения, игроки могли размещать кристаллы, или объекты, служащие для телепортации, практически в любом месте карты.

Однако этот механизм имеет свои ограничения. Их тяжело хранить в инвентаре, одновременно можно разместить не более десяти, а для активации быстрого перемещения необходимо использовать расходуемый предмет. Поэтому условия требуют от игрока рационального и экономного их использования.

Справедливости ради стоит отметить, что многие игроки не являются большими поклонниками кристаллов телепортации из-за вышеупомянутых ограничений, но, с другой стороны, пока неясно, будет ли эта механика воспроизведена в Dragon's Dogma 2 в том же виде, или же в нее были внесены изменения, чтобы сделать ее более доступной.

С другой стороны, известно, что в игре появится как минимум один новый способ быстрого перемещения. Так, можно будет сесть на телегу с волами и решить поспать в пути, чтобы сразу же прибыть в пункт назначения, если по дороге не произойдет какое-нибудь непредвиденное событие, например, засада.