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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 232 оценки

Новый ролик показывает все начальные классы Dragon's Dogma 2 в действии

Gutsz
Новости

До релиза ожидаемого продолжения ролевого экшена Dragon's Dogma остается всего несколько месяцев. Разработчики игры из студии Capcom заслуженно ушли в небольшой отпуск, чтобы отметить новогодние праздники, однако им еще есть, что показать в 2023 году. Авторы проекта опубликовали короткий ролик в честь запуска рекламной компании Dragon's Dogma 2 в Японии, где продемонстрировали все основные классы в боевых столкновениях.

Игроков в Dragon's Dogma 2 ожидают целых шесть начальных классов: Боец, Лучник, Вор, Маг, Воин и Колдун. В дополнение к ним, по ходу развития игры, можно будет выбрать еще три призвания, каждое из которых отличается уникальными навыками и боевыми возможностями. Свежий ролик по игре сосредоточен на доступных классах с самого начала.

  1. Призвание "Боец" - это мастерство ближнего боя, умелое владение мечом и щитом. Бойцы могут прорубаться сквозь ряды врагов и наносить мощные удары, а также использовать щиты для защиты себя и союзников.
  2. Призвание лучника специализируется на дальних атаках с помощью лука и стрел. Они совершают атаки издалека и могут поражать врагов, находящихся на высоких позициях. Кроме того, они незаменимы для поддержки фронта. Например, нацеливаясь на слабые места противника, они могут создавать возможности для ударов ваших союзников.
  3. Вор атакует со смертоносной скоростью, нанося быстрые и последовательные удары кинжалами в обеих руках и демонстрируя при этом исключительную мобильность. После нанесения удара они быстро отходят в сторону, используют открытые пространства, чтобы вцепиться в противника, и наносят ему большой урон. Они также могут красть предметы у NPC и врагов.
  4. Опираясь на посох, маг оказывает поддержку своей партии различными способами: от магических атак, зачарований, усиливающих оружие членов партии, до наложения исцеляющих заклинаний. Чем более продвинутой и мощной является магия, тем дольше длится заклинание. Став магом, вы испытаете стратегический азарт от ловкого применения своих магических способностей.
  5. Воин обладает крепким телосложением, специализируясь на прямом бою, и силой, позволяющей выдерживать контратаки противника. Воины - мастера двуручного оружия, такого как меч и молот. Удар, который наносится после накопления силы и определения проема, является одной из самых мощных атак среди всех призваний.
  6. Колдун - это призвание, полностью специализирующееся на различных магических атаках. Колдун колдует обеими руками с помощью большого посоха и может изменить ход битвы при любой возможности. Поскольку заклинания колдуна произносятся дольше, ему важно найти безопасное место и определить подходящий момент для удара.

Напомним, ранее авторы игры показали локацию, где будут обитать эльфы в Dragon's Dogma 2. В этой области многие игроки успели найти отсылки к "Властелину колец".

Релиз Dragon's Dogma 2 состоится 22 марта на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
dzimitor

Очень жду эту игру, надеюсь ее в геймпасс добавят

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