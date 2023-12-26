Новый ролик показывает все начальные классы Dragon's Dogma 2 в действии

До релиза ожидаемого продолжения ролевого экшена Dragon's Dogma остается всего несколько месяцев. Разработчики игры из студии Capcom заслуженно ушли в небольшой отпуск, чтобы отметить новогодние праздники, однако им еще есть, что показать в 2023 году. Авторы проекта опубликовали короткий ролик в честь запуска рекламной компании Dragon's Dogma 2 в Японии, где продемонстрировали все основные классы в боевых столкновениях.
Игроков в Dragon's Dogma 2 ожидают целых шесть начальных классов: Боец, Лучник, Вор, Маг, Воин и Колдун. В дополнение к ним, по ходу развития игры, можно будет выбрать еще три призвания, каждое из которых отличается уникальными навыками и боевыми возможностями. Свежий ролик по игре сосредоточен на доступных классах с самого начала.
- Призвание "Боец" - это мастерство ближнего боя, умелое владение мечом и щитом. Бойцы могут прорубаться сквозь ряды врагов и наносить мощные удары, а также использовать щиты для защиты себя и союзников.
- Призвание лучника специализируется на дальних атаках с помощью лука и стрел. Они совершают атаки издалека и могут поражать врагов, находящихся на высоких позициях. Кроме того, они незаменимы для поддержки фронта. Например, нацеливаясь на слабые места противника, они могут создавать возможности для ударов ваших союзников.
- Вор атакует со смертоносной скоростью, нанося быстрые и последовательные удары кинжалами в обеих руках и демонстрируя при этом исключительную мобильность. После нанесения удара они быстро отходят в сторону, используют открытые пространства, чтобы вцепиться в противника, и наносят ему большой урон. Они также могут красть предметы у NPC и врагов.
- Опираясь на посох, маг оказывает поддержку своей партии различными способами: от магических атак, зачарований, усиливающих оружие членов партии, до наложения исцеляющих заклинаний. Чем более продвинутой и мощной является магия, тем дольше длится заклинание. Став магом, вы испытаете стратегический азарт от ловкого применения своих магических способностей.
- Воин обладает крепким телосложением, специализируясь на прямом бою, и силой, позволяющей выдерживать контратаки противника. Воины - мастера двуручного оружия, такого как меч и молот. Удар, который наносится после накопления силы и определения проема, является одной из самых мощных атак среди всех призваний.
- Колдун - это призвание, полностью специализирующееся на различных магических атаках. Колдун колдует обеими руками с помощью большого посоха и может изменить ход битвы при любой возможности. Поскольку заклинания колдуна произносятся дольше, ему важно найти безопасное место и определить подходящий момент для удара.
Напомним, ранее авторы игры показали локацию, где будут обитать эльфы в Dragon's Dogma 2. В этой области многие игроки успели найти отсылки к "Властелину колец".
Релиз Dragon's Dogma 2 состоится 22 марта на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.
Очень жду эту игру, надеюсь ее в геймпасс добавят