Новый трейлер Dragon's Dogma 2 демонстрирует историю, сеттинг и создание персонажей

Сегодня Capcom выпустила новый трейлер грядущей JRPG Dragon's Dogma 2, которая приближается к мировому релизу. Трейлер фокусируется на сюжете и дает представление о том, что нас ждет, когда мы войдем в мир игры. Мы не только найдем множество монстров, с которыми придется сражаться, но и политические интриги в Вермунде, королевстве, которым правят Восставшие, поскольку неизвестные силы борются за трон.
Тем не менее, мы также посетим Баттал, нацию зверолюдей, где нам придется раскрыть тайны страны среди страха людей перед пешками. Говоря о пешках, мы также можем взглянуть на обширную систему создания персонажей в Dragon's Dogma 2, которая позволит вам выбирать между людьми и зверолюдами как для вашего личного Воскресшего, так и для ваших пешек.
Dragon's Dogma 2 выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S менее чем через два месяца, 22 марта 2024 года.
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