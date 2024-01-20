NPC из Dragon's Dogma 2 могут вступать в отношения и даже сражаться друг с другом за внимание игрока

Dragon's Dogma 2 уже не за горами, и портал IGN продолжает делиться новыми подробностей о ее невероятных монстрах, системах и профессиях. Создатель Хидеаки Ицуно поведал о ряде новых особенностей системы NPC в Dragon's Dogma 2, включая ту, которая может привести к тому, что NPC будут сражаться друг с другом из-за персонажа игрока.

В первой Dragon's Dogma была система "пешек", где игроки могли создать NPC-помощника, который будет следовать за игроком по миру, сражаться вместе с ним и помогать в выполнении заданий. Затем игрок мог дополнить свою партию двумя дополнительными пешками, заимствованными у других людей, играющих онлайн, которые появлялись со своими навыками, характерами и знаниями о заданиях, выполненных ими в соответствующих играх. Когда пешки не находятся в партии игрока, они заполняют мир Dragon's Dogma, бродя по дорогам и городам, где их можно нанять в любой момент. Это была странная и уникальная система, которая помогала почувствовать мир полным, хотя иногда и немного роботизированным.

В Dragon's Dogma 2 эта система вернулась. Но с тех пор у Capcom было много времени и технологий, чтобы усовершенствовать эту систему. Ицуно заявил, что хотел создать "правильно детализированные NPC", а в итоге в мире появилось "смехотворное количество людей", и он пытался создать систему, в которой персонажи ведут себя так, будто у них есть цели и они принимают решения в мире независимо от того, что делает игрок. Одним из заметных улучшений стало то, что теперь NPC могут не только привязываться к игроку, как это было в предыдущей игре, но и чувствовать привязанность к другим NPC.

Например, если вы найдете пару друзей, то, ударив одного из них, другой тоже разозлится на вас. Или если вы сделаете что-то хорошее для ребенка, родитель может поблагодарить вас и полюбить вас еще больше. Вот что я имею в виду под отношениями между NPC.

Но отношения между NPC и игроками также могут быть улучшены. Ицуно отмечает, что, хотя команда еще дорабатывает эту функцию, в Dragon's Dogma 2 NPC могут вступать в драки из-за игрока, если они воспринимают другого NPC как угрозу.

Персонаж, который сблизился с вами, может прийти к вам домой, чтобы поиграть, но если он встретит там другого персонажа, который сделал то же самое, может начаться драка. Лично мы создали эту систему, потому что хотели иметь возможность сказать: "Хватит, не ссорьтесь из-за меня!". Возможно, будет лучше, если ваши читатели пройдут игру, стараясь избежать такого исхода.

В этой же связи стоит ожидать улучшений в создании персонажей и их кастомизации, как для игрока, так и для внешности самих NPC. Ицуно рассказал, что редактор персонажей в игре был улучшен, чтобы позволить чрезвычайно смешные уровни детализации и кастомизации, благодаря улучшению производительности аппаратного обеспечения по сравнению с предыдущей игрой.

Далее Ицуно рассказывает об усовершенствовании технологии фотограмметрии, которая позволяет сканировать реальные объекты в 3D, а затем создавать игровую графику, которая выглядит как настоящая, например, человеческое лицо. Команда хотела использовать эту технологию, позволяющую сильно кастомизировать персонажа и в то же время позволяющую игрокам, не обладающим большим искусством, создавать лица, которые выглядят хорошо. Вот к какому решению они пришли:

Первой идеей было отсканировать около сотни человеческих лиц, а затем использовать их в качестве основы для создания персонажей. Реальные данные, служащие основой, позволяли легко создавать реалистичные лица, если не применять к ним абсолютно нелепые значения. Еще одна вещь, которую мы сделали, - это упрощение создания базового лица, которое вы будете непосредственно редактировать. Выбрав лицо, которое кажется наиболее приемлемым из всех предложенных, вы получаете другие возможности, основанные на этом лице. Повторяя этот процесс выбора лучшего из группы, вы сможете приблизиться к тому типу лица, который вам нравится. После этого вы можете самостоятельно внести окончательные коррективы, что дает нам систему, в которой вы можете делать все, что хотите, и при этом не требует, чтобы каждый был художником. Если вы можете управлять действительно детальными настройками, то такой перфекционист, как я, может потратить несколько часов и так и не закончить создание персонажа.

Выход Dragon's Dogma 2 состоится 22 марта на ПК и консолях.