Обновление 3.2 для Dragon's Dogma 2 перенесли на 2 сентября

Capcom объявила, что обновление 3.2 для Dragon's Dogma 2, которое планировалось выпустить в конце августа, задержится на несколько дней. Новый срок релиза — 2 сентября.

Перед выходом обновления пройдут плановые работы. В этот период будет недоступна система найма и сдачи в аренду пешек. Capcom также предупредила, что расписание обслуживания при необходимости может измениться.

Полный список изменений обновления 3.2 будет опубликован на официальном сайте игры одновременно с релизом патча.