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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.2 2 001 оценка

Обновление 3.2 для Dragon's Dogma 2 перенесли на 2 сентября

monk70 monk70

Capcom объявила, что обновление 3.2 для Dragon's Dogma 2, которое планировалось выпустить в конце августа, задержится на несколько дней. Новый срок релиза — 2 сентября.

Перед выходом обновления пройдут плановые работы. В этот период будет недоступна система найма и сдачи в аренду пешек. Capcom также предупредила, что расписание обслуживания при необходимости может измениться.

Полный список изменений обновления 3.2 будет опубликован на официальном сайте игры одновременно с релизом патча.

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Комментарии:  8
Ваш комментарий
Morpex333

Кто знает, будет играбельно или ещё подождём годик?

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