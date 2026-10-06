Обновление 4.0 для Dragon's Dogma 2 добавит "Высокий уровень сложности" и новую специализацию пешек

Обновление 4.0 для Dragon’s Dogma 2 выходит 9 октября одновременно с дополнением Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen. Патч добавит «Высокий уровень сложности» (Hard Mode), функцию перезапуска игры с сохранением текущих данных, а также новую специализацию пешек — «Следопыт» (Orienteer).
Кроме того, обновление увеличивает количество кристаллов разлома, получаемых при взаимодействии с забытыми камнями разлома, наделяет некоторые доспехи тепловыми свойствами и вносит ряд исправлений, касающихся пешек, заданий, интерфейса и других аспектов игры. Владельцы PS5 Pro получат официальную поддержку улучшенного режима PSSR, а в версию для Steam добавлены генерация кадров FSR 3 и обновлённые функции DLSS.
Новые функции и корректировки
- Высокий уровень сложности (Hard Mode): Добавлен новый режим повышенной сложности.
- Новая игра: Добавлена функция, позволяющая начать игру заново с сохранением текущих данных.
- Специализация пешек: Добавлена специализация «Следопыт» (Orienteer).
- Кристаллы разлома: Количество кристаллов разлома, получаемых при взаимодействии с забытым камнем разлома, увеличено с 30 до 90.
- Игроки, уже взаимодействовавшие с забытыми камнями разлома, получат недостающую разницу в кристаллах при запуске игры после установки обновления.
- Доспехи: Некоторые доспехи теперь обладают тепловыми свойствами.
Я играл, не зашло. Не понял, почему сосисочник дедпи47 так понравилась игр