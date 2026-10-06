Обновление 4.0 для Dragon's Dogma 2 добавит "Высокий уровень сложности" и новую специализацию пешек

Обновление 4.0 для Dragon’s Dogma 2 выходит 9 октября одновременно с дополнением Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen. Патч добавит «Высокий уровень сложности» (Hard Mode), функцию перезапуска игры с сохранением текущих данных, а также новую специализацию пешек — «Следопыт» (Orienteer).

Кроме того, обновление увеличивает количество кристаллов разлома, получаемых при взаимодействии с забытыми камнями разлома, наделяет некоторые доспехи тепловыми свойствами и вносит ряд исправлений, касающихся пешек, заданий, интерфейса и других аспектов игры. Владельцы PS5 Pro получат официальную поддержку улучшенного режима PSSR, а в версию для Steam добавлены генерация кадров FSR 3 и обновлённые функции DLSS.

Новые функции и корректировки