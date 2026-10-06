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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.2 2 027 оценок

Обновление 4.0 для Dragon's Dogma 2 добавит "Высокий уровень сложности" и новую специализацию пешек

monk70 monk70

Обновление 4.0 для Dragon’s Dogma 2 выходит 9 октября одновременно с дополнением Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen. Патч добавит «Высокий уровень сложности» (Hard Mode), функцию перезапуска игры с сохранением текущих данных, а также новую специализацию пешек — «Следопыт» (Orienteer).

Кроме того, обновление увеличивает количество кристаллов разлома, получаемых при взаимодействии с забытыми камнями разлома, наделяет некоторые доспехи тепловыми свойствами и вносит ряд исправлений, касающихся пешек, заданий, интерфейса и других аспектов игры. Владельцы PS5 Pro получат официальную поддержку улучшенного режима PSSR, а в версию для Steam добавлены генерация кадров FSR 3 и обновлённые функции DLSS.

Новые функции и корректировки

  • Высокий уровень сложности (Hard Mode): Добавлен новый режим повышенной сложности.
  • Новая игра: Добавлена ​​функция, позволяющая начать игру заново с сохранением текущих данных.
  • Специализация пешек: Добавлена ​​специализация «Следопыт» (Orienteer).
  • Кристаллы разлома: Количество кристаллов разлома, получаемых при взаимодействии с забытым камнем разлома, увеличено с 30 до 90.
  • Игроки, уже взаимодействовавшие с забытыми камнями разлома, получат недостающую разницу в кристаллах при запуске игры после установки обновления.
  • Доспехи: Некоторые доспехи теперь обладают тепловыми свойствами.
Обновления 29
29
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Комментарии:  11
Ваш комментарий
kanta984

Я играл, не зашло. Не понял, почему сосисочник дедпи47 так понравилась игр