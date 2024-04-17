Огры в Dragon's Dogma 2 будут нападать на мужчин одетых в женское

В Dragon’s Dogma 2 игроки обнаружили интересную особенность поведения огров: они нападают на мужчин, одетых в женские наряды. Хотя огры обычно нападают на женские пешки и персонажей, пользователь Cloud_Striker рассказал, что его одетая в женскую одежду пешка стала объектом внимания огра, несмотря на мужской пол.
Будь то полностью одетые в женские одежды или украшенные тонкими женскими штрихами мужские персонажи могут оказаться под прицелом этих грозных врагов. Это открытие вызвало любопытство в сообществе и побудило продолжить изучение игры.
По мере того как игроки продолжают раскрывать тонкости игрового мира, становится очевидным, что Dragon’s Dogma 2 очень внимательна к деталям. Каждый аспект, от уникальных диалогов NPC до нюансов поведения врагов, способствует созданию богатого и захватывающего опыта. По мере того как геймеры будут углубляться в тайны игры, они непременно столкнутся с новыми сюрпризами, которые не оставят их равнодушными.
Даже огры не любят петухов.
Они не нападают на мужчин в мужской одежде. Нападают на женщин и мужчин в женской одежде.
Читай внимательнее. По твоей логике они и женщин не любят.