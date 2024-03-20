"Отличный сиквел": Критики остались довольны Dragon's Dogma 2

20 марта 2024 года спало эмбарго на публикацию обзоров о Dragon's Dogma 2. Игру успело оценить довольно большое количество критиков и, что немаловажно, на разных платформах. Dragon's Dogma 2 выйдет на PC и консолях нового поколения 22 марта 2024 года.
На момент публикации на Metacritic средний балл равен 85/100. На Opencritic общая оценка оказалась 89 баллов из 100 и большинство журналистов порекомендовали игру к прохождению. Высоким оценкам поспособствовали открытый мир, который интересно исследовать, система пешек и разнообразие в классах. К минусам многие отнесли оптимизацию на ПК, а некоторые издания упомянули "сюжет для галочки" и постоянную болтовню пешек.
Если почитать рецензии, то можно увидеть следующее:
Dragon's Dogma 2 - отличное продолжение, которое, опираясь на основные концепции первой игры, создает захватывающее приключение с открытым миром.
Занимательная ролевая игра с открытым миром, с интересным подходом к компаньонам, управляемым искусственным интеллектом, но разочаровывающе похожая на оригинал 2012 года.
Dragon's Dogma 2 - это триумф игры, которая хочет, чтобы вы не торопились и увидели все, что только возможно. Вас постоянно будут сбивать с пути новые пещеры, случайные задания, сундук, найденный одной из ваших пешек, случайные бои - все это часть опыта. Я обожаю эту игру, и хотя в ней есть некоторые аспекты, которые, на мой взгляд, покажутся некоторым слишком сложными, это шедевр.
Огромное улучшение по сравнению с оригиналом и увлекательное путешествие от начала до конца.
Ну подкормыши как обычно всем довольны, через пару дней узнаем что думает обычный люд. Имхо мне кажется не всем зайдёт, в том числе из-за системок.
Да и доверять критикам сейчас это как дать бомжу две тысячи и подговорить сказать что твой товар лучший.
Ну если люд не играл в первую часть, то думаю да, многим не зайдет....
Хотя 80% людей и в ведьмака 1,2 не играли, вон как восхваляли 3 часть, так что все может быть...
Предзаказ сделал послезавтра заценим
Продолжай всех информировать что ты сделал, всем очень интересно
Ух дождались, рпг с хорошей боевкой и огромным открытым миром.
Да, настали времена, когда РПГ ценят за боёвку, а не за саму РПГ.
Там посмотрим может и рпг часть не подкачает, пока еще не ясно
Нужно просто научится разделять геймплейно-ориентированные рпг, от сюжетно-ориентированных.
Чего? РПГ это всегда про РПГ и соответсвенно сюжет и квесты. Не бывает геймплейных РПГ. Игры биовар как эталонный пример.
30 fps на консолях всегда довольны :XD
Первая предлагала отличную боевку, но во всем остальном игра была так себе, дизайн персонажей отличный, а шмотки обычные, хотя, казалось бы сеттинг позволяет, надеюсь во 2 появились нормальные шмотки.
А в чем отличная боевка проявляется? Меня в свое время она задушила, полубоссов и боссов по полчаса реального времени можно было колупать, просто выдерживают миллион ударов и выглядит это нелепо.
Разновидность приёмов, возможность кататься на мобах.
Если босс выдерживает миллион ударов, значит ты неправильно сражаешься с боссом. Проблема не в боссе. Проблема в тебе. Ты не освоил боевую систему игры. В этом заключается крутость боевой системы. В этой игре сражаться нужно уметь. Сражаться нужно учиться. Здесь тебе не казуальщина однокнопочная, а серьёзная взрослая очень нелинейная RPG.
У каждого боса есть слабости в том числе и на стихии. А для самых маленьких в игре были зелья удваивающее физический и магический урон. С ними последнего боса из dlc dark arisen я выносил за секунды, для фарма лучших сетов брони играя за страйдера или убийцу .
На самом деле убиваются нормально, просто нужна определенная пати под определенных монстров плюс бафы и зелья. Это далеко не монстрхантер
Че по системкам? потянет ли моя старушка 4080 в 4к на экстремалках?
Это Capcom, конечно да, там и на более старых в 4К полетит.
Ясно, а то пишут выше "К минусам многие отнесли оптимизацию на ПК, а некоторые издания упомянули "сюжет для галочки" и постоянную болтовню пешек."
На счёт оптимизации маловероятно, все игры Capcom оптимизированы великолепно, на счёт сюжета, вполне может быть.
Вполне возможно, что оптимизация хромает. Игра значительно больше, чем последние резиденты, которые делались на одном движке. Верю, что Capcom это быстро исправит