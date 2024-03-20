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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 403 оценки

"Отличный сиквел": Критики остались довольны Dragon's Dogma 2

butcher69
Новости

20 марта 2024 года спало эмбарго на публикацию обзоров о Dragon's Dogma 2. Игру успело оценить довольно большое количество критиков и, что немаловажно, на разных платформах. Dragon's Dogma 2 выйдет на PC и консолях нового поколения 22 марта 2024 года.

На момент публикации на Metacritic средний балл равен 85/100. На Opencritic общая оценка оказалась 89 баллов из 100 и большинство журналистов порекомендовали игру к прохождению. Высоким оценкам поспособствовали открытый мир, который интересно исследовать, система пешек и разнообразие в классах. К минусам многие отнесли оптимизацию на ПК, а некоторые издания упомянули "сюжет для галочки" и постоянную болтовню пешек.

Если почитать рецензии, то можно увидеть следующее:

Спойлер
Dragon's Dogma 2 - отличное продолжение, которое, опираясь на основные концепции первой игры, создает захватывающее приключение с открытым миром.
Занимательная ролевая игра с открытым миром, с интересным подходом к компаньонам, управляемым искусственным интеллектом, но разочаровывающе похожая на оригинал 2012 года.
Dragon's Dogma 2 - это триумф игры, которая хочет, чтобы вы не торопились и увидели все, что только возможно. Вас постоянно будут сбивать с пути новые пещеры, случайные задания, сундук, найденный одной из ваших пешек, случайные бои - все это часть опыта. Я обожаю эту игру, и хотя в ней есть некоторые аспекты, которые, на мой взгляд, покажутся некоторым слишком сложными, это шедевр.
Огромное улучшение по сравнению с оригиналом и увлекательное путешествие от начала до конца.
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Комментарии: 23
Ваш комментарий
Mistik.by

Ну подкормыши как обычно всем довольны, через пару дней узнаем что думает обычный люд. Имхо мне кажется не всем зайдёт, в том числе из-за системок.

5
TheLokich

Да и доверять критикам сейчас это как дать бомжу две тысячи и подговорить сказать что твой товар лучший.

0
trevl312

Ну если люд не играл в первую часть, то думаю да, многим не зайдет....

Хотя 80% людей и в ведьмака 1,2 не играли, вон как восхваляли 3 часть, так что все может быть...

0
EvgeniiV

Предзаказ сделал послезавтра заценим

0
FlagGes

Продолжай всех информировать что ты сделал, всем очень интересно

-6
AndSmart

Ух дождались, рпг с хорошей боевкой и огромным открытым миром.

-1
ratte88

Да, настали времена, когда РПГ ценят за боёвку, а не за саму РПГ.

0
AndSmart ratte88

Там посмотрим может и рпг часть не подкачает, пока еще не ясно

1
AndralStormborn ratte88

Нужно просто научится разделять геймплейно-ориентированные рпг, от сюжетно-ориентированных.

1
ratte88 AndralStormborn
геймплейно-ориентированные рпг

Чего? РПГ это всегда про РПГ и соответсвенно сюжет и квесты. Не бывает геймплейных РПГ. Игры биовар как эталонный пример.

0
bohdan2015

30 fps на консолях всегда довольны :XD

-1
Kenn1y

Первая предлагала отличную боевку, но во всем остальном игра была так себе, дизайн персонажей отличный, а шмотки обычные, хотя, казалось бы сеттинг позволяет, надеюсь во 2 появились нормальные шмотки.

-2
Dark1994

А в чем отличная боевка проявляется? Меня в свое время она задушила, полубоссов и боссов по полчаса реального времени можно было колупать, просто выдерживают миллион ударов и выглядит это нелепо.

-4
Kenn1y Dark1994

Разновидность приёмов, возможность кататься на мобах.

2
Janekste Dark1994

Если босс выдерживает миллион ударов, значит ты неправильно сражаешься с боссом. Проблема не в боссе. Проблема в тебе. Ты не освоил боевую систему игры. В этом заключается крутость боевой системы. В этой игре сражаться нужно уметь. Сражаться нужно учиться. Здесь тебе не казуальщина однокнопочная, а серьёзная взрослая очень нелинейная RPG.

-1
Yoshemitsu Dark1994

У каждого боса есть слабости в том числе и на стихии. А для самых маленьких в игре были зелья удваивающее физический и магический урон. С ними последнего боса из dlc dark arisen я выносил за секунды, для фарма лучших сетов брони играя за страйдера или убийцу .

1
mambro Dark1994

На самом деле убиваются нормально, просто нужна определенная пати под определенных монстров плюс бафы и зелья. Это далеко не монстрхантер

0
Гемор

Че по системкам? потянет ли моя старушка 4080 в 4к на экстремалках?

-6
Kenn1y

Это Capcom, конечно да, там и на более старых в 4К полетит.

0
Гемор Kenn1y

Ясно, а то пишут выше "К минусам многие отнесли оптимизацию на ПК, а некоторые издания упомянули "сюжет для галочки" и постоянную болтовню пешек."

0
Kenn1y Гемор

На счёт оптимизации маловероятно, все игры Capcom оптимизированы великолепно, на счёт сюжета, вполне может быть.

0
mambro Гемор

Вполне возможно, что оптимизация хромает. Игра значительно больше, чем последние резиденты, которые делались на одном движке. Верю, что Capcom это быстро исправит

0