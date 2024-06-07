Отзывы игроков о Dragon's Dogma 2 были "умеренными", но Capcom "в целом довольна" уровнем продаж

Capcom поделилась подробностями о восприятии игроками и коммерческих результатах экшен-RPG Dragon's Dogma 2 во время недавней встречи с инвесторами, прошедшей в мае 2024 года.
По словам представителей компании, Dragon's Dogma 2 получила «умеренный приём» со стороны игрового сообщества. Capcom признаёт наличие недовольных отзывов и обещает работать над тем, чтобы учесть критику и внести необходимые улучшения, но при этом сохранить верность оригинальному видению мира и концепции игры.
Несмотря на неоднозначную реакцию, в Capcom «в целом довольны» коммерческими показателями Dragon's Dogma 2. На момент встречи с инвесторами продажи игры достигли 2,6 миллиона копий, а позднее стало известно, что за первые два месяца после релиза тираж превысил отметку в 3 миллиона. Эти цифры свидетельствуют о сохраняющемся интересе к франшизе и потенциале для дальнейшего роста.
Примечательно, что Dragon's Dogma 2 стала первым проектом Capcom с ценником в 70 долларов. Компания пока не определилась, будут ли будущие игры выходить по такой же цене. Решение будет приниматься с учётом растущих затрат на разработку и после тщательного анализа реакции игроков на ценовую политику Dragon's Dogma 2.
Напомним, что релиз Dragon's Dogma 2 состоялся 22 марта 2024 года. Игра получила высокую оценку в 86 баллов из 100 от профессиональных критиков на агрегаторе Metacritic, однако пользовательский рейтинг оказался значительно ниже — 6,3 балла из 10. В Steam у экшен-RPG 60% положительных отзывов, что также указывает на неоднозначное восприятие среди ПК-геймеров.
Игра просто средненькой получилась, тут без шансов на goty.