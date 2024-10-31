PC-версия Dragon's Dogma 2 получила новое небольшое обновление

Издательство Capcom сообщило о том, что для PC-версии Dragon's Dogma 2 вышло новое небольшое обновление, в котором разработчики исправили ряд неприятных ошибок, которые могли мешать прохождению игры.
Список изменений:
- Исправлена ошибка в "Проблемы с гнездованием", из-за которой бросание банки с ядом в гнездо ящера не приводило к прогрессу в выполнении задания;
- Исправлена ошибка, из-за которой пешки, склонные к спокойствию или прямолинейности, прекращали всякую активность после неудачной попытки использовать "Левитацию";
- Исправлена ошибка, из-за которой мини-карта постоянно увеличивалась и уменьшалась при прохождении через Убежище Отшельника;
- Исправлена ошибка, из-за которой сила заклинания "Водоворот" резко увеличивалась, когда Мирддин сражался на стороне игрока.
Dragon's Dogma 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.