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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.2 1 280 оценок

PC-версия Dragon's Dogma 2 получила новое небольшое обновление

AceTheKing
Новости

Издательство Capcom сообщило о том, что для PC-версии Dragon's Dogma 2 вышло новое небольшое обновление, в котором разработчики исправили ряд неприятных ошибок, которые могли мешать прохождению игры.

Список изменений:

  • Исправлена ошибка в "Проблемы с гнездованием", из-за которой бросание банки с ядом в гнездо ящера не приводило к прогрессу в выполнении задания;
  • Исправлена ошибка, из-за которой пешки, склонные к спокойствию или прямолинейности, прекращали всякую активность после неудачной попытки использовать "Левитацию";
  • Исправлена ошибка, из-за которой мини-карта постоянно увеличивалась и уменьшалась при прохождении через Убежище Отшельника;
  • Исправлена ошибка, из-за которой сила заклинания "Водоворот" резко увеличивалась, когда Мирддин сражался на стороне игрока.

Dragon's Dogma 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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