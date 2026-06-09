Первые подробности Dragon's Dogma 2: Dark Arisen - патчи с оптимизацией, новый регион, реликвии и уникальные навыки

Capcom официально анонсировала Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen — масштабное расширенное издание своей ролевой игры, которое выйдет 9 октября на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Владельцы оригинальной версии смогут перейти на новое издание через платное дополнение The Dark Arisen.

Главной особенностью расширения станет новый заснеженный регион Норган. Когда-то эти земли были покинуты по неизвестным причинам, а теперь игрокам предстоит раскрыть их тайны и столкнуться с могущественными существами, населяющими суровые северные территории. Судя по описанию, Capcom делает ставку не просто на новую локацию, а на полноценную сюжетную кампанию с отдельной атмосферой и уникальными испытаниями.

Помимо Норгана, дополнение добавит 12 новых подземелий испытаний, разбросанных по миру игры. Также разработчики подготовили новые варианты кастомизации персонажей и пешек, включая дополнительные причёски и татуировки.

Также в Dark Arisen появится новая система реликвий. Судя по описанию, игроки смогут находить в подземельях особые предметы экипировки с улучшенными атакующими и защитными характеристиками. Некоторые из таких реликвий будут не только усиливать персонажа, но и открывать уникальные навыки, способные заметно повлиять на стиль ведения боя.

Кроме релиза расширения, игру ждут и бесплатные обновления. Уже 10 июня выйдет патч с исправлениями и улучшениями игрового процесса, а в августе разработчики добавят оптимизацию производительности, дополнительные слоты сохранений и другие востребованные функции.

В результате Dragon’s Dogma 2 получает именно то, чего многие ждали после релиза: крупное приключение, новый регион и серию улучшений, способных вдохнуть в игру вторую жизнь. Для фанатов жанра это может стать одним из самых заметных RPG-событий осени.