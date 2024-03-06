По словам геймдиректора, один файл для сохранений в Dragon's Dogma 2 должен стимулировать исследования

Dragon's Dogma 2 - это ролевая игра с открытым миром, но в ней есть много необычных моментов, отличающих ее от других подобных игр. В игре нет досок с заданиями или маркеров, а квесты открываются по мере исследования, и есть только один файл сохранения. Последнее соответствует первой игре, но, учитывая, что мир сиквела в четыре раза больше, это вызывает некоторые опасения.
Геймдиректор Хидеаки Ицуно рассказал больше подробностей в беседе с Game Informer через переводчика. Подтвердив наличие только одного файла сохранения, он сказал:
Игра дает вам больше возможностей. В ней есть возможность загрузиться с последнего постоялого двора, в котором вы отдыхали, так что в этом плане это не та игра, где у вас не будет возможности вернуться назад.
Однако конечная цель - поощрять исследования. "Если говорить о том, что за этим стояло, то все очень просто: мы хотим поощрять исследования, а это прямо противоположно тому, что получается, когда вы предоставляете слишком много свободы в этом отношении". Приводя пример с прыжком со скалы, Ицуно считает, что наличие нескольких вариантов сохранения для прыжка и безопасного возвращения "имеет совершенно противоположный эффект, поощряя это чувство исследования".
С другой стороны, если вы сможете перезагрузиться только в последней гостинице, вы будете более осторожны и, возможно, будете искать другой путь вниз. "Так что это главная причина: я действительно хотел поощрить азарт исследования, и именно в этом заключалась идея ограничения".
Dragon's Dogma 2 выходит 22 марта для PS5, Xbox Series X/S и PC. Ицуно подтвердил, что частота кадров в игре не ограничена и составляет около или более 30 кадров в секунду без каких-либо других графических режимов.
Лично я буду искать другую игру, а не "путь вниз" из-за того, что сохранка хрен пойми где и надо часа 3 проходить то же самое. Исследовать должна побуждать сама игра и мир, а не тупо 1 сохранка. Давайте ещё сделайте, чтобы саму игру надо было перезапускать или комп перезагружать. Чего уж там. У всех же свободного времени навалом!
* Мод на бесконечное количество сохранений (если он будет) станет самым популярным
То есть, если последняя гостиница была в +100500 километрах и тебя покусала муха цц тебе придётся бежать +100500 что бы отомстить мухе цц? Нуууууу как то не весело зучит. Грамотно расставленные чекпоинты или сейвспоты были бы удобнее и при этом без сейвскама.
Думаю, будет мод как с шнапсом в одноименной игре.
Вообще такая система может быть интересной. Для меня самое плохое что было в бг3, например, это дрочка загрузок и сохранений. Но игра так сделана что по другому не получится.
Если здесь разработчиком удалось сделать игру так чтоб отсутствие сохранений не раздражало на постоянной основе, то это прекрасно.
Объясните мне пж что из себя представляет игра сравнением:
Это ведьмак/скайрим/балдурс
Это элден ринг
Это вроде Borderlands только совсем не так.
Это фоллаут
Это и Ведьмак и Скайрим и Елден, Готика, ближайшее из известного на что она похожа, но не совсем, у неё свои уникальные фишки.
готика+элденринг
Бредятина какая-то. Наличие неограниченного количества слотов сохранений это базовая функция, которая обязана быть в любой игре.ого количества слотов сохранений это базовая функция, которая обязана быть в любой игре. Для любителей "хардкора", давно придумали режим с одним сохранением, в любой игре должен быть подобный выбор.
Ну что, придется ждать помощи от флинга, раз такие исследования тут. Помню я как в прошлой части по ночам душили сворой волков. Пока дойдешь, орду волков перебьешь. Пару раз весело, потом задалбывает.
ну в souls играх это как то особо и не напрягало (хотя там и одного сохранения нет), звучит конечно не очень, но пусть так)
Но будет стимулировать только разрушение клавиатур, мышей и кружек с чаем
Поощрять исследования нужно плюшками и вкусняшками в роскошных сундуках ,а не кнутом по жoпе
Я выкопал во дворе яму. Это должно стимулировать исследование окружающего мира у прохожих. Незнаю как, но должно, да