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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 328 оценок

По словам геймдиректора, один файл для сохранений в Dragon's Dogma 2 должен стимулировать исследования

butcher69
Новости

Dragon's Dogma 2 - это ролевая игра с открытым миром, но в ней есть много необычных моментов, отличающих ее от других подобных игр. В игре нет досок с заданиями или маркеров, а квесты открываются по мере исследования, и есть только один файл сохранения. Последнее соответствует первой игре, но, учитывая, что мир сиквела в четыре раза больше, это вызывает некоторые опасения.

Геймдиректор Хидеаки Ицуно рассказал больше подробностей в беседе с Game Informer через переводчика. Подтвердив наличие только одного файла сохранения, он сказал:

Игра дает вам больше возможностей. В ней есть возможность загрузиться с последнего постоялого двора, в котором вы отдыхали, так что в этом плане это не та игра, где у вас не будет возможности вернуться назад.

Однако конечная цель - поощрять исследования. "Если говорить о том, что за этим стояло, то все очень просто: мы хотим поощрять исследования, а это прямо противоположно тому, что получается, когда вы предоставляете слишком много свободы в этом отношении". Приводя пример с прыжком со скалы, Ицуно считает, что наличие нескольких вариантов сохранения для прыжка и безопасного возвращения "имеет совершенно противоположный эффект, поощряя это чувство исследования".

С другой стороны, если вы сможете перезагрузиться только в последней гостинице, вы будете более осторожны и, возможно, будете искать другой путь вниз. "Так что это главная причина: я действительно хотел поощрить азарт исследования, и именно в этом заключалась идея ограничения".

Dragon's Dogma 2 выходит 22 марта для PS5, Xbox Series X/S и PC. Ицуно подтвердил, что частота кадров в игре не ограничена и составляет около или более 30 кадров в секунду без каких-либо других графических режимов.

2
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Tinna
если вы сможете перезагрузиться только в последней гостинице, вы будете более осторожны и, возможно, будете искать другой путь вниз

Лично я буду искать другую игру, а не "путь вниз" из-за того, что сохранка хрен пойми где и надо часа 3 проходить то же самое. Исследовать должна побуждать сама игра и мир, а не тупо 1 сохранка. Давайте ещё сделайте, чтобы саму игру надо было перезапускать или комп перезагружать. Чего уж там. У всех же свободного времени навалом!

* Мод на бесконечное количество сохранений (если он будет) станет самым популярным

5
AntiVataAstarta

То есть, если последняя гостиница была в +100500 километрах и тебя покусала муха цц тебе придётся бежать +100500 что бы отомстить мухе цц? Нуууууу как то не весело зучит. Грамотно расставленные чекпоинты или сейвспоты были бы удобнее и при этом без сейвскама.

1
Микола Ларионов

Думаю, будет мод как с шнапсом в одноименной игре.

0
Floww

Вообще такая система может быть интересной. Для меня самое плохое что было в бг3, например, это дрочка загрузок и сохранений. Но игра так сделана что по другому не получится.

Если здесь разработчиком удалось сделать игру так чтоб отсутствие сохранений не раздражало на постоянной основе, то это прекрасно.

1
Лариан Яна

Объясните мне пж что из себя представляет игра сравнением:
Это ведьмак/скайрим/балдурс
Это элден ринг

0
MORDORR

Это вроде Borderlands только совсем не так.

-3
InfinityDance

Это фоллаут

-3
Kazerad

Это и Ведьмак и Скайрим и Елден, Готика, ближайшее из известного на что она похожа, но не совсем, у неё свои уникальные фишки.

0
rei_nyasha

готика+элденринг

0
nicomedes

Бредятина какая-то. Наличие неограниченного количества слотов сохранений это базовая функция, которая обязана быть в любой игре.ого количества слотов сохранений это базовая функция, которая обязана быть в любой игре. Для любителей "хардкора", давно придумали режим с одним сохранением, в любой игре должен быть подобный выбор.

0
Raphtallia

Ну что, придется ждать помощи от флинга, раз такие исследования тут. Помню я как в прошлой части по ночам душили сворой волков. Пока дойдешь, орду волков перебьешь. Пару раз весело, потом задалбывает.

0
atrrz1

ну в souls играх это как то особо и не напрягало (хотя там и одного сохранения нет), звучит конечно не очень, но пусть так)

0
Ой извините

Но будет стимулировать только разрушение клавиатур, мышей и кружек с чаем

-1
Ольга Бузова

Поощрять исследования нужно плюшками и вкусняшками в роскошных сундуках ,а не кнутом по жoпе

-1
altair_nur

Я выкопал во дворе яму. Это должно стимулировать исследование окружающего мира у прохожих. Незнаю как, но должно, да

-1