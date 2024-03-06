По словам геймдиректора, один файл для сохранений в Dragon's Dogma 2 должен стимулировать исследования

Dragon's Dogma 2 - это ролевая игра с открытым миром, но в ней есть много необычных моментов, отличающих ее от других подобных игр. В игре нет досок с заданиями или маркеров, а квесты открываются по мере исследования, и есть только один файл сохранения. Последнее соответствует первой игре, но, учитывая, что мир сиквела в четыре раза больше, это вызывает некоторые опасения.

Геймдиректор Хидеаки Ицуно рассказал больше подробностей в беседе с Game Informer через переводчика. Подтвердив наличие только одного файла сохранения, он сказал:

Игра дает вам больше возможностей. В ней есть возможность загрузиться с последнего постоялого двора, в котором вы отдыхали, так что в этом плане это не та игра, где у вас не будет возможности вернуться назад.

Однако конечная цель - поощрять исследования. "Если говорить о том, что за этим стояло, то все очень просто: мы хотим поощрять исследования, а это прямо противоположно тому, что получается, когда вы предоставляете слишком много свободы в этом отношении". Приводя пример с прыжком со скалы, Ицуно считает, что наличие нескольких вариантов сохранения для прыжка и безопасного возвращения "имеет совершенно противоположный эффект, поощряя это чувство исследования".

С другой стороны, если вы сможете перезагрузиться только в последней гостинице, вы будете более осторожны и, возможно, будете искать другой путь вниз. "Так что это главная причина: я действительно хотел поощрить азарт исследования, и именно в этом заключалась идея ограничения".

Dragon's Dogma 2 выходит 22 марта для PS5, Xbox Series X/S и PC. Ицуно подтвердил, что частота кадров в игре не ограничена и составляет около или более 30 кадров в секунду без каких-либо других графических режимов.