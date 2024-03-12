По словам режиссера Dragon's Dogma 2, близость - это "почти единственная причина", почему в игре открытый мир

Мы знаем, что Dragon’s Dogma 2 имеет гораздо больший мир, чем первоначально заявлено, более интересные и увлекательные профессии по сравнению с первой игрой и до трех одновременных боссов на экране. Учитывая все подробности о специализациях пешек, драконьей чуме и мастерах призваний, возникает вопрос: а как насчет Близости?
Близость в первой Dragon’s Dogma измеряет отношения персонажа с Воскресшими. Её можно поднять с помощью подарков, выполнения определенных квестов и даже разговоров с ними. Конечно, она также может упасть, если вы делаете то, что не нравится другому человеку. В беседе с Automaton-Media режиссер Хидеаки Ицуно подтвердил, что этого будет «много», и это «еще более выражено».
«Это почти единственная причина, по которой мы сделали игру с открытым миром. Будет много событий, которые происходят или не происходят в зависимости от Близости, и отношения между NPC также будут важны. Например, если вы повысите свою Близость с родителем ребенка, ваша Близость с ребенком также увеличится.
С другой стороны, NPC тоже могут поссориться друг с другом. Мы «усилили» функцию Близости и добавили много вещей».
Учитывая, как ролевые игры, такие как Baldur’s Gate 3, раздвигают границы реактивности своих систем, должно быть интересно увидеть, насколько глубоким может быть влияние Близости.
Dragon’s Dogma 2 выйдет 22 марта на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
На ящерском что-то.
Прочитал 2 раза статью, так и не понял в чем смысл слова "близость" в этой игре. Походу входить во вторую часть будет бесполезно не зная первую.
Етить калатить, вот это оборот и многоярусность смыслов
Блин, всё что я хочу от дд2 это чтобы пешки не лутали всё подряд. Хоть бы отключаемо было. Как же меня это бесило в первой части, не успел увидеть сундуку они уже побежали и забрали всё... сидит потом инвентарь всех чекай.
На сколько я помню, все эти функции можно быстро настраивать в отеле, сидя за столом и раздать приоритеты в тех или иных моментах(офк говорю лишь за пешку что создаешь ты сам)
Дико плюсую. Такая срань была, от которой подгорало. На новой локации или в помещении первым делом как угарелый бежал метлой сметать все ценное, пока "эти" все не прикарманят
Похоже игра будет симулятором отношений, раз ради этого сделали открытый мир.
А боевка в игре нужна чтобы.....ну видимо нпс любят очень необычные подарки, типо трофеи с огромных монстров.
близость это интим дела с противоположным полом