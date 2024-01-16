По словам режиссера Dragon's Dogma 2, игрокам не обязательно проходить первую часть благодаря одному классическому трюку

Режиссер Dragon's Dogma 2 Хидеаки Ицуно говорит, что новички в серии не пропустят ничего, если не поиграют в оригинальную игру, и все это благодаря основному инструменту повествования: амнезии.
В беседе с GamesRadar+ Ицуно отметил, что, хотя Dragon's Dogma 2 опирается на идеи, которые присутствовали в первой игре (в первую очередь на ее сеттинге и «пешках» ИИ, которые сопровождают игрока в его путешествии), знакомство с оригиналом всего лишь «полезно», а не обязателено для того, чтобы насладиться продолжением.
«Игра начинается с того, что главный герой потерял память», — говорит Ицуно. Это означает, что разработчики смогли «позволить персонажам вокруг вас объяснять вещи, чтобы вы вникли в суть дела. Так что, даже если вы впервые играете в Dragon's Dogma, вы можете смело погружаться в игру».
Амнезия, возможно, не самый оригинальный из сюжетных приемов, но, безусловно, кажется, что это удобный инструмент, на который можно положиться при создании продолжения культовой классики 12-летней давности. Можно предположить, что интерес к Dragon's Dogma 2 гораздо больше, чем к оригинальной игре за прошедшее десятилетие, и хотя это не означает, что Dragon's Dogma не заслуживает своей популярности, это означает, что множество новичков, вероятно, впервые прибывают в её мир. Учитывая это, нечто вроде чистого листа повествования кажется весьма полезным.
Первая часть - дракон крадёт сердце, убиваете дракона, прыгаете в дырку, становитесь богом, умираете - всё по новой. Даже не знаю зачем тут такие трюки, учитывая что герой скорее всего другой, и местность другая