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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 249 оценок

По словам режиссера Dragon's Dogma 2, игрокам не обязательно проходить первую часть благодаря одному классическому трюку

monk70
Новости

Режиссер Dragon's Dogma 2 Хидеаки Ицуно говорит, что новички в серии не пропустят ничего, если не поиграют в оригинальную игру, и все это благодаря основному инструменту повествования: амнезии.

В беседе с GamesRadar+ Ицуно отметил, что, хотя Dragon's Dogma 2 опирается на идеи, которые присутствовали в первой игре (в первую очередь на ее сеттинге и «пешках» ИИ, которые сопровождают игрока в его путешествии), знакомство с оригиналом всего лишь «полезно», а не обязателено для того, чтобы насладиться продолжением.

«Игра начинается с того, что главный герой потерял память», — говорит Ицуно. Это означает, что разработчики смогли «позволить персонажам вокруг вас объяснять вещи, чтобы вы вникли в суть дела. Так что, даже если вы впервые играете в Dragon's Dogma, вы можете смело погружаться в игру».

Амнезия, возможно, не самый оригинальный из сюжетных приемов, но, безусловно, кажется, что это удобный инструмент, на который можно положиться при создании продолжения культовой классики 12-летней давности. Можно предположить, что интерес к Dragon's Dogma 2 гораздо больше, чем к оригинальной игре за прошедшее десятилетие, и хотя это не означает, что Dragon's Dogma не заслуживает своей популярности, это означает, что множество новичков, вероятно, впервые прибывают в её мир. Учитывая это, нечто вроде чистого листа повествования кажется весьма полезным.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Unicorling

Первая часть - дракон крадёт сердце, убиваете дракона, прыгаете в дырку, становитесь богом, умираете - всё по новой. Даже не знаю зачем тут такие трюки, учитывая что герой скорее всего другой, и местность другая

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