По словам режиссера, профессии Dragon's Dogma 2 "более интересны и увлекательны", чем в первой игре

Dragon’s Dogma 2 предложит игрокам множество различных профессий, от новичков, таких как Мистический Копьеносец и Трикстер, до вернувшихся фаворитов, таких как Боец и Воин, каждая из которых предлагает совершенно другой стиль игры. Однако, в отличие от первой игры, в сиквеле каждая профессия будет гораздо более ограничена в своих возможностях, поскольку каждая из них обычно будет специализироваться на одном типе оружия.
Почему именно было сделано это изменение? По словам директора игры Хидеаки Ицуно, главное — обеспечить более сбалансированный игровой процесс. Выступая в недавнем интервью Automaton, Ицуно сказал, что Dragon's Dogma 2 ограничивает количество оружия, а также улучшает его по сравнению с тем, как оно функционировало в первой игре, в результате чего на этот раз они «более интересны и эмоционально привлекательны в использовании». Между тем, поскольку у профессий теперь гораздо больше специализированных способностей, они также будут лучше поощрять различные стили игры.
«В экшн-игре, чем более универсальна профессия, тем менее мощной она может быть», — сказал Ицуно. «В конце концов, если бы одна профессия была хороша во всем, она стала бы единственным выбором, ставящим под угрозу баланс всей игры. Поэтому, чтобы выделить каждую способность, мы сузили диапазон действий для каждой профессии и усилили их. Это делает каждую более интересной и эмоционально привлекательной для использования. Для этого мы разделили профессии на типы ближнего боя, дальнего боя и поддержки и сделали их максимально сильными в соответствующих областях специализации, чтобы они могли предлагать разные виды игрового опыта».
Конечно, есть новая профессия «Воин», которая станет исключением из правил и позволит игрокам использовать несколько различных типов оружия. Однако компромисс заключается в том, что профессия также будет слабее своих аналогов.
«Новая профессия Воина сможет использовать все виды оружия, но она будет более уязвимой», — сказал Ицуно. «Мы сбалансировали её, затруднив раскрытие её силы без развития других призваний и статусов».
Dragon’s Dogma 2 выйдет 22 марта на PS5, Xbox Series X/S и ПК.
Короче маг будет имба, атвечаю😉
Прекрасная идея. Это и называется ролевой отыгрыш. Ты НЕ можешь быть универсалом. Можешь быть крут только в чём-то одном.
А ежели решишь стать универсалом, тогда ты будешь слаб, потому что ни одной профессией не можешь владеть на максимум. Это вполне логично и здраво укладывается в смысл самой сути RPG - отыгрывать роль. Dragon's Dogma 2 в этом плане отыгрыша роли пока что смотрится весьма вкусно. Ожидаю не меньше RPG десятилетия. Возлагаю огромные надежды на Dragon's Dogma 2. Под RPG десятилетия я подразумеваю, что в эту игру буду играть годами или до выхода следующей части. Я надеюсь на это.
Зачем так усложнять и ограничивать игру? В первой части было круто, что можно было качать разные профы и юзать любое оружие. А теперь что, выбрал класс и сиди с одной пукалкой всю игру? Ну такое себе, чё. Типа баланс, типа разнообразие, ага, как же. Просто разрабы облениться и упростить всё решили, по ходу.
нихрена не понятно но очень интересно
Воин с двуручкой
Было бы удивительно, если бы он сказал обратное. Жаль что про оптимизацию он такого не говорят