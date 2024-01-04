Почти 20 минут игрового процесса Dragon's Dogma 2 за разные классы

Январь неожиданно начинается с активного продвижения самой ожидаемой ролевой игры этого года — Dragon's Dogma 2. Сиквел шумной японской RPG обещает значительно вырасти в масштабах и подарить игрокам еще больше игровых возможностей. Часть обновленных механик из оригинальной игры и некоторые новшества можно увидеть в свежем ролике. Компания Capcom опубликовала почти 20 минут реального геймплея с обзором классов в игре.
В рамках 18-минутного ролика от лица журналистов IGN в действии были продемонстрированы все главные начальные классы Dragon's Dogma 2. Вниманию игроков были представлены боец, лучник, вор, колдун и их основные особенности. Каждый из классов сосредоточен на определенном игровом стиле, однако игрок может комбинировать навыки по-разному, чтобы разрабатывать собственную стратегию боя.
Более подробно о каждом классе в Dragon's Dogma 2 мы рассказывали в отдельной заметке.
Релиз Dragon's Dogma 2 запланирован на 22 марта для ПК, PS5 и Xbox Series X/S.
корованы грабить можна будет или проходняк очередной?
как же убого это все выглядит по нынешним временам, особенно когда чел на тележке подъезжает, а пачка бьет огра. как будто корейская ммо
Не шаришь, офигенно выглядит, где еще такие эпичные замесы есть, лучше боевки в РПГ не найти.
Наконец у мага нет получасовых кастов спеллов, которые приходилось отключать трейнером.
Но, все равно не особо динамично. Хотя и неплохо, по своему оригинально
Это шедевр
Люди, очнитесь, пожалуйста
Сейчас посмотрел геймплей одной из самых ожидаемых игр 2024 года - одни сражения. Разработчики нас считают настолько тупыми? Люди больше ни на что не способны, кроме как резать глотки?
Вам самим не надоело одно и то же: убей, обгони, забей гол?
За такой высер тебя первого надо кильнуть. Ух уж эти новореги 10 летнии.... Админ у нас пополнение, Платон Андреев, сразу видно петушара
Что ты предлагаешь?
Предлагаю не покупать подобные игры. Пусть разработчики создают новые идеи, а не выезжают на одном и том же
Лично меня унижает такой подход - принимают за дебила, который им денежки подарит за такое
может ты тогда предложишь годную идею раз тебя оскорбляют эти банальности
Кому, в этот чат? Здесь много разработчиков игр?