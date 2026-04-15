Подготовка к дополнению? Для Dragon's Dogma 2 заметили патч весом в 77 ГБ

Поклонники Dragon's Dogma 2 до сих пор ищут любую зацепку, подтверждающую разработку крупного DLC для игры. Новую надежду фанатов дал старт конец прошлого месяца, когда в праздничной открытке от разработчиков, приуроченной к юбилею серии, многие заметили тонкие намеки на будущее расширение лора. Теперь же обсуждение грядущего аддона разгорелось с новой силой, когда пользователи обнаружили в файлах Steam обновление на 77 ГБ для игры.

Утром в закрытом внутреннем билде для Dragon's Dogma 2 на короткое время появилась тестовая загрузка общим объемом свыше 77 ГБ. Фактически размер этого файла превосходил размер оригинального дистрибутива, который весит всего около 65 ГБ. Внимательные энтузиасты на Reddit подсчитали разницу и обратили внимание на «добавочные» 11,9 ГБ неизвестных данных, назвав их файлами «величиной с хорошее дополнение». Для сравнения: весь масштабный контент недавнего Shadow of the Erdtree для Elden Ring весит около 16 ГБ.

Стоит отметить, что этот 77-гигабайтный патч находился в SteamDB недолго. Через короткий промежуток времени файлы были полностью удалены разработчиками, а на их месте появились пара технических библиотек объемом около мегабайта. Очевидно, что сотрудники Capcom просто случайно залили в сеть новую внутреннюю сборку всей игры и экстренно удалили свой слив, чтобы никто не смог начать копаться в программном коде свежего клиента. Впрочем, многие комментаторы восприняли этот инцидент как очередное доказательство. Несмотря на уход руководителя Хидеаки Ицуно из Capcom после запуска Dragon’s Dogma 2, авторы продолжают работу не только над производительностью, но и над значительным набором нового контента.

Теперь комьюнити Dragon's Dogma предстоит скрестить пальцы и ожидать грядущих летних игровых презентаций. Официально Capcom еще не заявляла о крупном контентном развитии игры, так что остается лишь надеяться, что обнаруженные файлы действительно станут предвестником официального анонса ожидаемого сюжетного аддона.