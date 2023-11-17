Похоже, что Dragon's Dogma 2 выйдет 22 марта 2024 года

Вслед за возрастным рейтингом 18+, полученным ранее на этой неделе в Саудовской Аравии, Dragon's Dogma 2 получила возрастную оценку европейского аналога - PEGI (Pan European Game Information). Рейтинг остался прежним (18). Он сопровождается предупреждениями о насилии и внутриигровых покупках, причем последнее предполагает наличие микротранзакций в той или иной форме.
Но самое главное - на сайте PEGI появилась информация о дате выхода Dragon's Dogma 2. Согласно этому объявлению, долгожданное продолжение экшен-РПГ появится в продаже в пятницу, 22 марта 2024 года. Это не похоже на предварительную дату, так что, возможно, мы имеем дело с утечкой информации о дате выхода.
Правильная ли это дата, мы узнаем совсем скоро. Ранее сегодня CAPCOM анонсировала специальный показ Dragon's Dogma 2, который состоится в ночь на 29 ноября в 00:00 по МСК.
Директор игры Хидеаки Ицуно (Hideaki Itsuno) и продюсер Ёсиаки Хирабаяши (Yoshiaki Hirabayashi) проведут 15-минутную прямую трансляцию, в ходе которой поклонников ждет много нового геймплея и информации. Вероятно, CAPCOM объявит дату выхода игры на шоукейсе или, в противном случае, на церемонии The Game Awards Джеффа Кили (эфир 7 декабря).
По словам господина Ицуно, в игре будет полностью реализован оригинальный замысел благодаря возможностям аппаратного обеспечения текущего поколения и собственному движку RE Engine от CAPCOM.
Нармальна подгон на днюху буит
А бронька то спи жена из DS3 The Ringed City
Рус сабов(оф.) не будет?
А если я малолетний графодрочер, стоит ознакамливаться с первой частью?
Вторая (по трейлерам) приглянулась.
Мне первая зашла, но в начале показалась скучной. Если прям сильно любишь графику, то не стоит. Даже на высоких игра плохо смотрится для 2023.
нет, графон там уровня ps3 года 2009-2010. Это был экз средней масти для третьей плойки, потом его слили пк-олигархам с 4090, так чисто поржать, мол смотрите как холопы страдают от мыла.
да хоть 30го года......боже....