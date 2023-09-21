Посетители Tokyo Game Show 2023 засняли геймплейные кадры из Dragon's Dogma 2 ©

Dragon's Dogma 2 - игра, которую с нетерпением ждут многие геймеры. На выставке Tokyo Game Show 2023 посетители могут поиграть в эту игру, и ниже вы можете ознакомиться с видеороликом, снятым скрытой камерой с экрана и демонстрирующим 3 минуты игрового процесса из нее.

Dragon's Dogma 2 - это однопользовательская экшен-ролевая игра с повествованием, в которой игрокам предстоит самим выбирать свой опыт. Игроки смогут выбирать внешний вид своего Восставшего, его призвание, состав партии, подход к различным ситуациям и многое другое.

Игра будет работать на движке RE Engine и обещает иметь отличную физику и искусственный интеллект противников. По крайней мере, так утверждает Capcom.

В настоящее время нет данных о сроках выхода Dragon's Dogma 2. Поскольку игра была представлена на TGS 2023, можно предположить, что она выйдет в 2024 году.