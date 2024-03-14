Потрясающий открытый мир Dragon's Dogma 2 можно исследовать верхом на Грифоне

В преддверии скорого выхода ролевой игры Dragon's Dogma 2 разработчики из студии Capcom постепенно начинают знакомить нас с особенностями открытого мира. Мы уже знаем, что авторы решили отказаться от привычной системы навигации, быстрого перемещения и явных целеуказателей. Игрокам предстоит самостоятельно изучать окрестности, и в этом вам может помочь Грифон, ведь в Dragon's Dogma 2 у вас будет возможность его оседлать.
Как отмечают разработчики игры, Грифон будет одним из многих могущественных противников для отряда игрока. Вы не сможете приручить его или купать, как обычное ездовое животное, однако способ его оседлать все же есть. Благодаря уникальной боевой механике Dragon's Dogma 2, которая позволяет карабкаться на любых врагов, вы можете забраться и на Грифона. Чудовище не будет просто ждать, пока вы его добьёте, и сразу же взлетит, чтобы попытаться сбросить вас. Если ваш персонаж окажется достаточно выносливым, он сможет удержаться на Грифоне и использовать его для исследования окрестностей с высоты птичьего полета.
Грифона вряд ли можно назвать удобным средством передвижения. Тем не менее, он открывает множество возможностей в исследовании открытого мира. Если игроки продержатся верхом на монстре достаточно долго, у них появится шанс оказаться в гнезде, где их может ждать множество ценных вещей.
Напомним, ранее создатели игры показали трейлер с геймплейными особенностями универсального класса.
Выход Dragon's Dogma 2 запланирован на 22 марта на ПК и консолях.
верхом на Грифоне
Ср*ть на противников можно будет?
Помню как в DLC некоторые игроки ловили каких-то типа гаргулий, тащили их к башне, чтобы потом на них долететь до её вершины на которой спрятана проклятая статуэтка. Надо было так рассчитывать расстояние до башни, чтобы игроку схатило выносливости и чтобы гаргулья, которая постоянно вырывается, не исчезла.
тут вроде тоже будут гаргульи, исходя из списка ачивок
Вот, а говорили, что в игре маунтов нет :D
хммм, анимация графона довольно интересная
Так что затаривайтесь грибами на восстановление выносливости, если не хотите быть расплющены в лепёху. Полет будет долгий, можно не пристегиваться
У грифона на спине можно стамину востанавливать
Чит на выносливость и всё дела.
Читы для лохов, игра по честному - выбор мастеров🤘🏻
Моя игра - мои правила. Я купил её, я играю в неё как хочу. Но это только для одиночных игр))
Быстрых перемещений в нормальном виде и в 1 части не было
Все что делает дд2 так это улучшает то что было и добавляет то что надо было