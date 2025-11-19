Продажи Dragon's Dogma 2 превысили 4 миллиона копий

Компания Capcom объявила о впечатляющем успехе своей action-RPG Dragon’s Dogma 2. С момента релиза в 2024 году, продажи проекта превысили отметку в 4 миллиона копий по всему миру. "Мы благодарны за возможность поделиться с вами захватывающим фэнтезийным миром Dragon's Dogma 2, где вас ждут свобода и приключения", - поблагодарили разработчики игроков и опубликовали праздничный арт.

Dragon’s Dogma 2 - это однопользовательская action-RPG, где игрокам предоставляется полная свобода в прохождении. Они могут создавать уникальный опыт, полагаясь на собственные навыки в бою, помощь загадочных спутников - Пешек или находя нестандартные решения для выполнения квестов.

Сюжет игры начинается в подземной тюрьме, где просыпается Воскресший - тот, кому суждено встать на путь уничтожения Дракона, являющегося символом гибели мира. Герою предстоит возвыситься, чтобы исполнить свою судьбу и занять трон человечества. В путешествии его сопровождают до трех таинственных потусторонних существ, известных как Пешки.