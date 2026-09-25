Раскрыт размер загрузки Dragon's Dogma 2: Dark Arisen

Согласно данным PlayStationGameSize, размер версии Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen для PlayStation составляет 17,060 ГБ. В то же время в магазине Xbox Store указан примерный размер 66,92 ГБ. Выход дополнения будет сопровождаться выпуском обновления 04.000.000 для базовой игры.

Предварительная загрузка Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen станет доступна 7 октября, за два дня до выхода. Релиз дополнения запланирован на 9 октября 2026 года.

Дополнение добавляет заснеженный северный регион Норган, где игроков ждут новая сюжетная кампания и погодные условия, включая метели. Также появится возможность получать высококлассное снаряжение благодаря новой системе оценки реликвий. Дополнительный контент включает «Утраченные обряды» — 12 самостоятельных подземелий, — а также обновления системы настройки персонажа, новые боевые навыки для различных специализаций и улучшения, повышающие удобство игры.