Разработчик Dragon's Dogma 2 считает, что мир "намного больше", чем было объявлено ранее

Если это еще не стало очевидным, то Dragon's Dogma 2 - это большая игра. Capcom рассказывала о том, что мир в четыре раза больше, чем в оригинале, и об огромном количестве побочного контента, который некоторые игроки, возможно, пропустят. Однако в беседе с Automaton-Media режиссер Хидеаки Ицуно рассказал, что на самом деле игра может быть гораздо больше, чем было заявлено изначально.
Мы всегда говорили, что карта в Dragon's Dogma 2 в четыре раза больше предыдущей, но мы не измеряли ее точно, и команда разработчиков считает, что она гораздо больше. Количество городов тоже значительно увеличилось.
Есть две большие страны с различными поселениями внутри них. Однако мы не столько оценивали размер карты, сколько делали упор на ее плотность. Мы провели множество корректировок карты, чтобы исключить утомительное время, затрачиваемое на перемещение по полю.
В связи с этим продюсер Ёсииаки Хирабаяси добавил:
Поле не просто огромно без всякой цели, оно создано так, чтобы доставлять удовольствие с каждой минутой, пока вы его пересекаете. Мы уверены в объеме (карты) с точки зрения ее плотности, а не размера.
Пока они не расскажут и не покажут чем заполнили этот мир, толку от него не будет
мне кажется не все понимают что такое Dragon"s dogma,половина ее забросят
Заявлять можно всё что угодно. По факту увидим.