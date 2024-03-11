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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 351 оценка

Разработчик Dragon's Dogma 2 считает, что мир "намного больше", чем было объявлено ранее

Procy_on
Новости

Если это еще не стало очевидным, то Dragon's Dogma 2 - это большая игра. Capcom рассказывала о том, что мир в четыре раза больше, чем в оригинале, и об огромном количестве побочного контента, который некоторые игроки, возможно, пропустят. Однако в беседе с Automaton-Media режиссер Хидеаки Ицуно рассказал, что на самом деле игра может быть гораздо больше, чем было заявлено изначально.

Мы всегда говорили, что карта в Dragon's Dogma 2 в четыре раза больше предыдущей, но мы не измеряли ее точно, и команда разработчиков считает, что она гораздо больше. Количество городов тоже значительно увеличилось.

Есть две большие страны с различными поселениями внутри них. Однако мы не столько оценивали размер карты, сколько делали упор на ее плотность. Мы провели множество корректировок карты, чтобы исключить утомительное время, затрачиваемое на перемещение по полю.

В связи с этим продюсер Ёсииаки Хирабаяси добавил:

Поле не просто огромно без всякой цели, оно создано так, чтобы доставлять удовольствие с каждой минутой, пока вы его пересекаете. Мы уверены в объеме (карты) с точки зрения ее плотности, а не размера.
3
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Ds_Raider

Пока они не расскажут и не покажут чем заполнили этот мир, толку от него не будет

1
SULIK 712

мне кажется не все понимают что такое Dragon"s dogma,половина ее забросят

1
Случайный Игрок

Заявлять можно всё что угодно. По факту увидим.

0