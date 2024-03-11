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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 351 оценка

Разработчики Dragon's Dogma 2 "не рассматривают какую-либо форму мультиплеера"

monk70
Новости

Видение Capcom и режиссера Хидеаки Ицуно оригинальной Dragon’s Dogma заключалось в разработке исключительно однопользовательской игры, которая с помощью управляемых ИИ компаньонов, известных как Пешки, имитировала бы ощущение MMORPG у других игроков. Предстоящая, давно назревшая Dragon's Dogma 2 намерена расширить свою предшественницу во многих отношениях – от более крупного открытого мира до количества контента, который она предложит, и многого другого – но такой акцент на предоставлении исключительно однопользовательского опыта не изменится.

В недавнем интервью Automaton, когда Ицуно спросили о возможности многопользовательской игры в Dragon's Dogma 2, учитывая различные роли игроков, которые будут поощряться ее многочисленными призваниями, режиссёр сказал, что такие варианты для игры не рассматривались, и что он не рассматривает намерен отклониться от своего первоначального видения создания одиночного опыта, передающего атмосферу многопользовательских игр.

«Мы не рассматриваем какую-либо форму мультиплеера для Dragon’s Dogma 2», — сказал Ицуно. «Я думаю, что у онлайн-игр есть свои хорошие стороны; так же, как в офлайн-играх есть свои. Но концепция оригинальной игры заключалась в том, чтобы включить в нее забавные элементы игрового процесса, которых нет в обычных офлайн-играх, и одновременно устранить все «хлопоты» онлайн-игр. Это одна из основных оригинальных идей первой игры, от которой я не планирую отклоняться».

Dragon’s Dogma 2 выйдет 22 марта на PS5, Xbox Series X/S и ПК. На консолях будет только один графический режим с неограниченной целевой частотой кадров 30 кадров в секунду. Создатель персонажей в игре доступен каждому бесплатно и позволит вам перенести созданных вами Воскресших и Пешек в полную версию игры.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
D3Werty

А онлайна разве в первой дд не было? Или это было через моды.

0
Raphtallia

Там вроде только чужих пешек можно было юзать. Прямого онлайна не было.

0
UncookedHerman

В первой части - нет.
Если не ошибаюсь, то спустя время после первой части - выходила ММО по вселенной DD о которой в странах СНГ мало кто знает, но более конкретно не скажу

0
Ds_Raider Raphtallia

Вроде эта функция останется во второй части. Иначе я не понимаю комментария про замену пешки, которая уже была в тех местах, которые проходил другой игрок и даёт советы

0
Yushimitsy Zic

В первой не было онлайна .Через сетку просто рабов других игроков брал.

0
Yushimitsy Zic Ds_Raider

Таже функция останется.

0
Evzard

Это хорошо, что 'мультика' не будет. Хороших одиночных игр последние годы не так много. Для коопа есть не плохие игры которые вышли не давно.

-3
Janekste
хороших одиночных игр последние годы не так много

На западе быть может оно так. Но в Азии хороших одиночных игр ежегодно вагон и маленькая тележка выходят(русский язык есть далеко не везде, правда). Я ещё за прошлый год далеко не все крутые одиночки успел пройти. А тут уже новый год и новая пачка годноты на подходе. Особенно японцы радуют.

Это хорошо, что 'мультика' не будет.

С одной стороны оно так. Но с другой стороны в игре всё равно есть условная "симуляция онлайна". Ведь пешки, напарники игрока, по факту пытаются имитировать живых людей в команде, как если бы мы играли в MMO. Я бы даже сказал, что догма это "онлайн в офлайне". И на самом деле это крутая фича для одиночных игр. Японцы молодцы. Странно, что кроме японцев до такой крутой фичи никто не додумался до сих пор. У игры аналогов тупо нет. Драгонс Догма единственная и уникальная в своём роде.

-1