Разработчики Dragon's Dogma 2 "не рассматривают какую-либо форму мультиплеера"

Видение Capcom и режиссера Хидеаки Ицуно оригинальной Dragon’s Dogma заключалось в разработке исключительно однопользовательской игры, которая с помощью управляемых ИИ компаньонов, известных как Пешки, имитировала бы ощущение MMORPG у других игроков. Предстоящая, давно назревшая Dragon's Dogma 2 намерена расширить свою предшественницу во многих отношениях – от более крупного открытого мира до количества контента, который она предложит, и многого другого – но такой акцент на предоставлении исключительно однопользовательского опыта не изменится.
В недавнем интервью Automaton, когда Ицуно спросили о возможности многопользовательской игры в Dragon's Dogma 2, учитывая различные роли игроков, которые будут поощряться ее многочисленными призваниями, режиссёр сказал, что такие варианты для игры не рассматривались, и что он не рассматривает намерен отклониться от своего первоначального видения создания одиночного опыта, передающего атмосферу многопользовательских игр.
«Мы не рассматриваем какую-либо форму мультиплеера для Dragon’s Dogma 2», — сказал Ицуно. «Я думаю, что у онлайн-игр есть свои хорошие стороны; так же, как в офлайн-играх есть свои. Но концепция оригинальной игры заключалась в том, чтобы включить в нее забавные элементы игрового процесса, которых нет в обычных офлайн-играх, и одновременно устранить все «хлопоты» онлайн-игр. Это одна из основных оригинальных идей первой игры, от которой я не планирую отклоняться».
Dragon’s Dogma 2 выйдет 22 марта на PS5, Xbox Series X/S и ПК. На консолях будет только один графический режим с неограниченной целевой частотой кадров 30 кадров в секунду. Создатель персонажей в игре доступен каждому бесплатно и позволит вам перенести созданных вами Воскресших и Пешек в полную версию игры.
А онлайна разве в первой дд не было? Или это было через моды.
Там вроде только чужих пешек можно было юзать. Прямого онлайна не было.
В первой части - нет.
Если не ошибаюсь, то спустя время после первой части - выходила ММО по вселенной DD о которой в странах СНГ мало кто знает, но более конкретно не скажу
Вроде эта функция останется во второй части. Иначе я не понимаю комментария про замену пешки, которая уже была в тех местах, которые проходил другой игрок и даёт советы
В первой не было онлайна .Через сетку просто рабов других игроков брал.
Таже функция останется.
Это хорошо, что 'мультика' не будет. Хороших одиночных игр последние годы не так много. Для коопа есть не плохие игры которые вышли не давно.
На западе быть может оно так. Но в Азии хороших одиночных игр ежегодно вагон и маленькая тележка выходят(русский язык есть далеко не везде, правда). Я ещё за прошлый год далеко не все крутые одиночки успел пройти. А тут уже новый год и новая пачка годноты на подходе. Особенно японцы радуют.
С одной стороны оно так. Но с другой стороны в игре всё равно есть условная "симуляция онлайна". Ведь пешки, напарники игрока, по факту пытаются имитировать живых людей в команде, как если бы мы играли в MMO. Я бы даже сказал, что догма это "онлайн в офлайне". И на самом деле это крутая фича для одиночных игр. Японцы молодцы. Странно, что кроме японцев до такой крутой фичи никто не додумался до сих пор. У игры аналогов тупо нет. Драгонс Догма единственная и уникальная в своём роде.