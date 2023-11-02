Разработчики Dragon's Dogma 2 показали короткий геймплей с демонстрацией "живого" мира игры

Интригующий сиквел Dragon's Dogma, который обещает удивить своей масштабностью и технологичностью благодаря открытому миру и движку RE Engine, продолжает наращивать свою медийную активность. На официальных страницах игры в социальных сетях разработчики проекта все чаще раскрывают детали из игры. В недавней публикации они даже поделились отрывком игрового процесса Dragon's Dogma 2.
Capcom опубликовала на своих страницах короткий геймплей своей будущей RPG. Новый ролик посвящен демонстрации, как утверждают разработчики, "живого" открытого мира. Простые жители, солдаты, торговцы и другие персонажи в Dragon's Dogma 2 будут заняты своими повседневными делами, однако иногда они могут обратиться к игроку с поручениями или рассказать ему полезную информацию о монстрах и других интересных событиях поблизости.
Вместе с этим, студия поделилась новыми скриншотами из игры с демонстрацией атмосферы.
Релиз Dragon's Dogma 2 должен состояться в 2024 году на ПК и консолях нового поколения. Учитывая активность игры в социальных сетях, анонс даты выхода может состояться уже очень скоро.
вот эту игру я жду
Прям невиданое зрелище ,жизнь прям выливается из экрана ,что даже цветы за окном зацвели
ну уж побольше жизни, чем у тебя в голове раз такой шлак себе в псевдонимы и аватарку выбрал!
Ну все ,ты покакал под комментами? Ну теперь малыш иди покушай кашку ,бери сосу с собой и ложись баиньки
Больше похоже на Ремастер 1 части(с подтянутыми текстурками) нежили на вторую часть.
а какая тебе должна быть новая часть? с некст ген графикой? что бы ныть про то что вам оптимизацию не завезли ибо нету 4090? вторая часть игры не подразумевает новую графику и новые возможности! это всё на усмотрение разрабов! вон фифадрочерам уже битый год подряд продают одну и туже игру с одной и той же графикой +-, и ничего. покупают и играют! продолжение в превую очередь должно развивать мир рассказаный в предыдущей части! и это дд2 делает с лихвой! при том даже с учетом огромного количества инфы из ддо, они смогли придумать интересный поворот не использую наработки от туда, а сделав оригинальный контент! ты если не любишь вселенную ДД то тогда иди мимо! тебя не заставляют в нее играть, и не навязывают ничего того что потом в игре не окажется! мне как фанату этой серии все нравится!
графа и геймплей обычный, ничё нового
Лучше пусть графа будет обычной, чем навороченно тормозящей как в Alan Wake 2.
Да графика последнее время не особо и меняется... Dragon's Dogma, Elden Ring
Вот разница между PS3 и PS2 была видна(как и у предыдущих приставок), а сейчас мы вышли на плато и неизвестно сколько оно ещё продлится(системки зато хорошо растут), может лет через 10 и появится фотореалистичная графика(чтоб было почтииии, как в реальности), а может и нет...
Что за убогий скрин elden ring,у меня на ПК в fullhd на ультрах все четко и красиво,тут же пиксили и мыло.
Ух ты, нам показали видео, как непись отделился от стены, где он(а) занимался своими делами, и перешел в состояние выдачи квеста! Вот это техно-прорыв, вот это некст-генерик! Что там еще, пару секунд геймплея, которым уже завален ютуб после демки? Ну да, можно сказать, полноценный живой открытый мир, вона как камера пролет сделала, все видели? То-то же! От пустого-мертвого-унылого-статичного DDDA к живому, дышащему, населенному двигающимися гарпиями миру DD2!
Надеюсь что CRIMSON DESERT окажется еще лучше чем эта игра.
вообще ни разу. учитывая что там всего один класс персонажа и нет такого бестиария как в догме, то она и близко не сравнится с догмой. только в графике она лучше и все. больше ни в чем.
А что за класс? по видео видно что он как мечник так и маг, который возможно может использовать ещё щит, лук и изучать все виды магии что найдет. И там вроде на выбор будет несколько героев. Поэтому думаю там любой класс можно качать под себя, какой захочешь.
графон просто ппц - как будто 2014 год .. Жееестььь
а тебе кто-то где-то обещал некст ген графику? в сравнении с первой частью графика лучше. но никто не говорил что это будет графика как во втором Алане Уейке! не надо тут кидать предъявы за то чего вам не обещали!
так это и не предьява .. просто реакция на то что увидел.
Жду очередное жёсткое DLC ))) Darkc Arisen так и не смог пройти
Стрельба из лука просто уебище
орнул, оно такое же отстой как и в оригинале, особенно из магического лука, и этим, скилом рикошет... Все тоже самое
а ты чего ждал? что класс переделают? с какого это перепугу? и че не так со стрельбой? авто прицел и попадание при выстреле? или тебе нужно целится всегда и всюду? возомнил себя лучником что ли? тоже мне леголасный глаз))) не нравится иди играй в другие игры. тебя никто не заставляет играть в эту игру!
как и тебя!
а че у тебя так пердак подгорел. Ну если тебе нравится жрать одно и тоже, то не все такие. Переделывать естественно надо, а не оставлять таким, как есть. Это как бы продолжение игры, а не ремастер, хотя по ходу для недалекого вроде тебя, это одно и тоже. И да, я сам разберусь во, что мне играть, а во, что нет... полупокер 🤣
Пошли той же сериальной тропой.
ПРИВЕТ Ведьмак)
Круто, разрабы просто перенесли весь оригинал в современный вариант и выдали за новую игру. Каеф. Нет
Каеф
господи как же достали эти комнатные знатоки геймдева, которые окромя статеек из инета и недалеких блогеров ничерта не видели! но при этом считают что разбираются в создании игр, компьютерных технологиях и их комплектации!
Делают им игру с некстген графикой, орут и ноют что разрабы плохие и нет оптимизации и что цены на новые видюхи слишком высокие, и им на их жалкой работке никогда на 4090 не накопить. или мамка не купит. делают игру с нынешней графикой, хаят игру что нет некст гена, что графло из прошлого поколения, и нафига это надо. но при этом каждый второй обсасывает срaный майнкрафт где графика даже не паст ген а несколько раз "паст" ген! при этом оправдывают что там не в графике фишка.супер логика. так и тут не в графике фишка!
здесь суть в развитии вселенной. графло тут просто подкрутили что бы было лучше чем в первой части. и нормально получилось. и я прям уверен что у многих кто орет про графло тут, эта игра на маскималках не пойдет на их 2080 без фризов!
чет когда вышла некст ген игра Forspoken или Immortal of Aveum, все ныли что слишком высокие требования и почему нет оптимизации. вот вам другие разрабы сделали обычную графику без наворотов, и сразу развонялись что где некст ген?! вы блин определитесь чё вам надо? оптимизация или некст ген?
главное сами не знают чего хотят, деньги тратить не хотят, про гейм дев знают только из инета и со слов других при том тех кто сам в гейм деве не участвует (нормально гейм деве а не российском)!, но при этм всегда гонят на разрабов что они такие плохие не думают об игроках и не слушают их! вы сначала сами между собой определитесь че вам от игр нужно, а потом орите на разрабов!
норм у тебя зад горел недалекий. Игра копия первой части с улучшенной графикой. Что показали по трейлерам и видео, это доказывает. Встреча с троллем, путешествие в горы, один в один. Но тебе калоеду без разницы , что жрать... бывает 😂
1. Форспокен обосрался, разрабы просто бросили проект, ибо он не взлетел. Одна из худших игр стварей.
2. Авенум, обосрался, сам Дижитал признал, что игра неоптимизированна.
К сожалению ты никчемыш, который не следит за новостями игр, ничего в них не понимает...
Божественно! Геймплей ачешуенный! Это ясно сразу, хотя и мало показали. Эту игру я 100% хочу! Вот это я понимаю серьёзная полноценная мощная RPG старой школы и, вероятно, заявочка на игру года. Не то что там всякие непонятные "балдур гейтсы третьи". Каеф!
Ты как всегда в своём репертуаре! Гов...ед номер 1 на ПГ!
малыш, ты тащишься от вархамера, баладура и старфилда, и это только первое что я увидел у тебя в подписках. не тебе про г-ноедство вещать! ты играешь в убогую ИЗОМЕТРИЮ! господи помилуй! и ещё че то тявкаешь на классическую фэнтези рпг от третьего лица? молчал бы а!
продолжаем дарк солс копировать вставить
Кто сказал, что это плохо?
Играл в первую часть? Конечно нет, ведь это совершенно разные по геймплею и наполнению игры.
Эта игра сильно отличается по геймплею от DS.
ниче не напоминает ? 10 отличий будем искать ?
И что тут общего? На арте Догмы горящее сердце и оно не часть доспеха, это отсылка к сюжету первой части.