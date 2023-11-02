Разработчики Dragon's Dogma 2 показали короткий геймплей с демонстрацией "живого" мира игры

Интригующий сиквел Dragon's Dogma, который обещает удивить своей масштабностью и технологичностью благодаря открытому миру и движку RE Engine, продолжает наращивать свою медийную активность. На официальных страницах игры в социальных сетях разработчики проекта все чаще раскрывают детали из игры. В недавней публикации они даже поделились отрывком игрового процесса Dragon's Dogma 2.

Capcom опубликовала на своих страницах короткий геймплей своей будущей RPG. Новый ролик посвящен демонстрации, как утверждают разработчики, "живого" открытого мира. Простые жители, солдаты, торговцы и другие персонажи в Dragon's Dogma 2 будут заняты своими повседневными делами, однако иногда они могут обратиться к игроку с поручениями или рассказать ему полезную информацию о монстрах и других интересных событиях поблизости.

Вместе с этим, студия поделилась новыми скриншотами из игры с демонстрацией атмосферы.

Релиз Dragon's Dogma 2 должен состояться в 2024 году на ПК и консолях нового поколения. Учитывая активность игры в социальных сетях, анонс даты выхода может состояться уже очень скоро.