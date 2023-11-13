Релиз все ближе? Саудовская Аравия присвоила Dragon's Dogma 2 возрастной рейтинг 18+

Главное управление по регулированию средств массовой информации (GAMR) Саудовской Аравии присвоило рейтинг 18+ готовящейся к выходу видеоигре Dragon's Dogma 2. Это означает, что игра будет доступна для покупки и игры только лицам, достигшим 18 лет.

Рейтинговая система GAMR основывается на ряде факторов, включая содержание игры, уровень насилия и ругательства. Игры с рейтингом 18+ считаются предназначенными только для взрослых и могут содержать зрелое содержание, не предназначенное для детей и подростков.

Причина присвоения Dragon's Dogma 2 рейтинга 18+ пока не ясна, но, скорее всего, она связана с содержанием насилия или зрелой тематикой игры. То, что Dragon's Dogma 2 будет доступна для игры вв этом региону уже хорошо, поскольку предыдущая игра была запрещена в Саудовской Аравии. Важно отметить, что рейтинговая система GAMR применима только к Саудовской Аравии. В других странах могут применяться иные системы рейтингов или видеоигры вообще могут не оцениваться.

ESRB, скорее всего, присвоит игре рейтинг M (Mature). Западные страны, как правило, более спокойны в отношении того, что является "недопустимым" для подростков. Это, по крайней мере, говорит о том, что Dragon's Dogma 2 появится довольно скоро. Игры получают рейтинг, когда они близки к запуску, поскольку им необходимо подготовиться к отправке и поместить этот рейтинг на обложку. Это, скорее всего, означает, что игра выйдет после конца IV квартала, в декабре 2023 года. Скорее всего, Capcom выпустит игру в начале первого квартала (с января по март) или второго квартала (с апреля по июнь).