Rise of the Ronin обошла Dragon's Dogma 2 по продажам в Японии

Сиквел масштабной ролевой игры Dragon's Dogma, который некоторые фанаты ждали больше десяти лет, в целом отлично стартовал во всем мире. Игра от Capcom получает положительные отзывы от игроков и достигла отметки в 2,5 миллиона проданных копий, однако у себя на родине проект не пользуется особой популярностью. Уже на вторую неделю продаж в Японии Dragon's Dogma 2 значительно уступает малозамеченному экшену Rise of the Ronin и рискует скоро выйти из общего чарта.
Согласно данным авторитетного журнала Famitsu, общее количество проданных физических версий Dragon's Dogma 2 в Японии составляет около 77 тысяч на PS5. Учитывая условия рынка для игры, которая вышла две недели назад, это хороший результат, однако интерес аудитории к игре стремительно падает. На прошлой неделе по продажам RPG была обойдена игрой Rise of the Ronin, которая благодаря хорошим отзывам обеспечила себе впечатляющие продажи. Согласно тому же источнику, за две недели продаж игры ее тираж в Японии достиг 84 тысяч копий на PS5, и она находится в топ-3 самых продаваемых игр, где обычно восседают проекты для Switch.
Главный японский хит прошлого месяца Final Fantasy VII Rebirth все же выбыл из десятки самых продаваемых проектов. Игра закончила прошлую неделю на 13 месте общего чарта, продав еще 4840 копий. Общее количество продаж физических изданий Final Fantasy VII Rebirth в Японии составляет более 310 тысяч копий. По мнению аналитиков, Dragon's Dogma 2, несмотря на мировой успех, не сможет достичь подобных результатов у себя дома даже в долгосрочной перспективе.
Неудивительно что родной японский сеттинг им зашёл лучше чем псевдоевропейский.
Отличный скриншот 👍