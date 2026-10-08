Рон Перлман озвучил релизный трейлер Dragon's Dogma 2: Dark Arisen - дополнение выходит уже 9 октября

Capcom представила релизный трейлер Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, посвящённый скорому выходу масштабного дополнения. Закадровый текст в ролике исполнил Рон Перлман, известный по фильмам «Хеллбой», «Тихоокеанский рубеж» и множеству других проектов.

Dark Arisen выйдет 9 октября и добавит в Dragon’s Dogma 2 новую сюжетную кампанию и заснеженный регион, который станет главным местом действия расширения. Вместе с дополнением игрокам предстоит столкнуться с новыми испытаниями и противниками, а ролик демонстрирует различные эпизоды предстоящего приключения.

В тот же день полное издание Dragon’s Dogma 2 станет доступно на Nintendo Switch 2. На новой консоли будет продаваться только версия со всем дополнительным контентом, тогда как владельцам игры на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S придётся приобретать Dark Arisen отдельно.

Одновременно в сети появились первые оценки расширения. На OpenCritic оно получило 86 баллов из 100, а на Metacritic — 84 балла. Журналисты положительно оценили новый регион, боссов, музыку и сюжет, хотя некоторые критики обратили внимание на повторяющиеся задания ближе к финалу.

Среди других замечаний — ограниченное разнообразие противников и необходимость заниматься гриндом ради оптимального снаряжения. При этом общая реакция осталась положительной: Dark Arisen уже называют одним из наиболее сильных элементов Dragon’s Dogma 2.