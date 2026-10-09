Состоялся релиз Dragon's Dogma 2: Dark Arisen - PC-версия дополнения уже появилась в сети

Сегодня состоялся релиз крупного дополнения Dark Arisen для ролевого экшена Dragon's Dogma 2 на PC, PS5 и Xbox Series X/S. PC-версия дополнения вышла без защиты Denuvo и уже появилась в сети.

Действие Dark Arisen развернётся в далёком заснеженном регионе под названием Норга, где среди вечных снегов погребены древние руины и таятся забытые секреты. Разработчики обещают добавить 12 новых подземелий с уникальными испытаниями и охотой за реликвиями, а также множество новых видов врагов и опасных боссов. Аддон предложит игрокам от 15 до 20 часов новой сюжетной кампании.

Dark Arisen получило высокие оценки критиков: 84 балла на Metacritic и 85 баллов на Opencritic.