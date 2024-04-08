Создатель Starfield и Skyrim восторженно отзывается о Dragon's Dogma 2, высоко оценивая специфические решения Capcom

Dragon's Dogma 2 дебютировала несколько недель назад и, как оказалось, разделила мнения геймеров. Несмотря на то, что рецензенты высоко оценили новейшую разработку Capcom, официальный запуск игры был весьма противоречивым, в первую очередь из-за многочисленных микроплатежей и плохой оптимизации.



Кроме того, не все фанаты согласны с тем, что Dragon's Dogma 2 сама по себе является хорошей игрой, о чем свидетельствует тот факт, что в Steam у игры 59 % положительных отзывов (из более чем 54к). Одни игроки жалуются на скуку или пустой открытый мир, другие восторгаются креативными решениями и механиками. Ветеран игровой индустрии относится к последней группе.

Эмиль Пальяруло занимает должность ведущего дизайнера в Bethesda Game Studios. Разработчик работал над The Elder Scrolls IV: Oblivion, The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout 4, Starfield и другими. Он активен в соцсетях, в которых недавно не преминул похвалить Dragon's Dogma 2.

Разработчик ценит в продукции Capcom прежде всего атмосферу, которой он не испытывал ни в одной другой игре:

Когда ты работаешь над Oblivion и Skyrim, ты не можешь прочувствовать эти игры так, как это делают все остальные. DD2 предлагает ощущение фантастического приключения, которое я не могу найти больше нигде. [...] Когда люди говорят, какие эмоции вызывает у них Skyrim, именно такие чувства я испытываю, играя в Dragon's Dogma 2.

Помимо этого, Пальяруло перечисляет моменты, которые приводят его в восторг:

художественный стиль, "взятый прямо из Dungeons and Dragons 3.5";

огромные возможности по настройке так называемых призваний (классов персонажей) в соответствии с собственным стилем игры;

постепенная потеря здоровья главного героя, вынуждающая разбивать лагерь, что добавляет погружения в игру;

небольшая, но интригующая деталь - солнечные часы, отображаемые в меню паузы, которые показывают текущее время в игровом мире.

Создатель Skyrim также "влюблен" в один прием, который Capcom решила использовать в Dragon's Dogma 2. Пальяруло называет это ограничением в игре, которое он считает плюсом из-за последствий, которые оно несет:

[Capcom] предоставила только текстовые поля для [некоторых] NPC в игре, где почти все остальные диалоги озвучены. Когда мы задаемся вопросом, не следует ли нам добавлять новый контент, потому что у нас нет доступа к актеру озвучивания [для наложения новых реплик]?», иногда лучшим решением будет подход: «Черт возьми, ограничения — мы предложим больше геймплея!»

Неудивительно, что разработчику нравится такое решение, ведь оно схоже в играх, над которыми работал Эмиль Пальяруло. Так что вполне возможно, что ему тоже нравится тема молчаливого главного героя, ведь, по его мнению, это не накладывает дополнительных ограничений на разработчиков. Однако не все поддерживают отсутствие полноценного звукового оформления, поскольку это негативно сказывается на погружении.



Тем не менее, очень интересно услышать точку зрения на спорную Dragon's Dogma 2 от разработчика, который работал над другими масштабными играми с открытым миром.