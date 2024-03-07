Создатели Dragon's Dogma 2 поделились новыми подробностями игры

Вчера у продюсера Есиаки Хирабаяси и геймдиректора Хидэаки Ицуно состоялось интервью с изданием Automaton, в котором разработчики поделились новыми подробностями предстоящей Dragon's Dogma 2.

Ицуно решил начать с предыстории: оказывается в своё время издательство Capcom предоставило ему выбор касательно того, какую игру он может сделать следующей - Devil May Cry 5 или Dragon’s Dogma 2. Разработчик выбрал первый вариант, поскольку у него было понимание того, какой должна выйти игры. Однако идея Dragon’s Dogma 2 была у него в голове все это время, и пока разрабатывалась Devil May Cry 5 Capcom решила не терять время зря, а заранее подготовила все необходимые инструменты для разработки Dragon’s Dogma 2.

По словам Ицуно, в своё время из-за ограничений, связанных со временем, рабочей силой, технологиями и оборудованием, студии пришлось отказаться от многих идей в оригинальной Dragon's Dogma - после релиза разработчики получали отзывы игроков, в которых те жаловались на пустой мир игры. В Dragon’s Dogma 2 создатели решили максимально попытаться учесть пожелания фанатов.

Поведение ИИ, которое в своё время было упрощено из-за ограничений PS3, в сиквеле моделируется более реалистично. Еще одна важная особенность Dragon’s Dogma 2 - появление новой расы Беатрен. Раса планировалась и в первой игре, но старые консоли не могли справиться с большим количеством персонажей с мехом. В сиквеле же будут представлены Беатрены и их страна Баттал, а игроки смогут выбрать данную расу для своего игрового персонажа.

В первой части существовало множество технических недостатков для игры с открытым миром: например, при входе в густонаселенную зону, такую как замок или подземелье, происходила загрузка, что мешало беспрепятственному игровому процессу. В Dragon’s Dogma 2 все подземелья, города и помещения зданий будут тесно связаны между собой. Так же благодаря значительному увеличению памяти в консолях текущего поколения, в сиквеле станет гораздо больше NPC. В Dragon’s Dogma даже два больших монстра-босса были бы большой проблемой для старого поколения консолей, а в сиквеле даже наличие трех больших боссов одновременно не является проблемой, причем игрок может наткнуться еще и на следующего босса, убегая от предыдущего. Бегство теперь сопряжено с риском, что добавляет погоне немного реализма.

Так же создатели рассказали про систему отношений между персонажами в игре: теперь отношения с одним персонажем могут влиять на отношения с другим. При этом неигровые персонажи могут самопроизвольно конфликтовать друг с другом вне зависимости от действий игрока. Однако остается неясным в какие моменты это может происходить. Во время боя мирные NPC могут погибнуть. Однако в игре есть некий камень пробуждения, с помощью которого игрок может вернуть его к жизни - правда непонятно насколько ценным будет данный ресурс и как тяжело будет его найти для воскрешения персонажа.

Dragon's Dogma 2 выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S уже 22 марта 2024 года.