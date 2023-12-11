Сражение с драконом и магия: Capcom показала новый геймплей Dragon's Dogma 2

Самая масштабная и последняя в этом году игровая презентация The Game Awards прошла без новостей ожидаемого сиквела Dragon's Dogma. Тем не менее у разработчиков есть, что показать игрокам перед завершением 2023 года. На официальных страницах Capcom появилось несколько коротких роликов, в которых демонстрируется свежий геймплей игры, который ранее нигде не появлялся. Сегодня мы впервые можем увидеть воина и мага из Dragon's Dogma 2 в действии.
Новые игровые отрывки посвящены демонстрации способностей сразу двух классов: воина и мага. Первый специализируется на ближнем бою и способен противостоять даже самым огромным монстрам с помощью разнообразного арсенала оружия. Они легко могут махать даже двуручным мечом или молотом, заряжая свои удары для повышения урона. Класс мага же предпочитает дальний бой, и его заклинания имеют разный радиус действия и спектр применения, поэтому его можно считать универсальным.
Дополнительные скриншоты и подробности об игровом мире можно найти в отдельной заметке.
Релиз Dragon's Dogma 2 намечен на 22 марта 2024 года для ПК и консолей.
Поскорее бы уже
А дракона можно будет завалить во всех смыслах?
Да это уже показывали на презентации. Что за вбросы "впервые"