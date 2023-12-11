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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 212 оценок

Сражение с драконом и магия: Capcom показала новый геймплей Dragon's Dogma 2

Gutsz
Новости

Самая масштабная и последняя в этом году игровая презентация The Game Awards прошла без новостей ожидаемого сиквела Dragon's Dogma. Тем не менее у разработчиков есть, что показать игрокам перед завершением 2023 года. На официальных страницах Capcom появилось несколько коротких роликов, в которых демонстрируется свежий геймплей игры, который ранее нигде не появлялся. Сегодня мы впервые можем увидеть воина и мага из Dragon's Dogma 2 в действии.

Новые игровые отрывки посвящены демонстрации способностей сразу двух классов: воина и мага. Первый специализируется на ближнем бою и способен противостоять даже самым огромным монстрам с помощью разнообразного арсенала оружия. Они легко могут махать даже двуручным мечом или молотом, заряжая свои удары для повышения урона. Класс мага же предпочитает дальний бой, и его заклинания имеют разный радиус действия и спектр применения, поэтому его можно считать универсальным.

Дополнительные скриншоты и подробности об игровом мире можно найти в отдельной заметке.

Релиз Dragon's Dogma 2 намечен на 22 марта 2024 года для ПК и консолей.

5
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
-zotik-

Поскорее бы уже

0
Лорд Малак

А дракона можно будет завалить во всех смыслах?

Спойлер
0
InfinityDance

Да это уже показывали на презентации. Что за вбросы "впервые"

-3