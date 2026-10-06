Стало известно точное время выхода Dragon's Dogma 2: Dark Arisen на разных платформах

Если вы планируете в скором времени отправиться в суровые заснеженные северные земли Норгана в Dragon’s Dogma 2, то вам будет полезно узнать, что компания Capcom недавно опубликовала полные данные о датах выхода, доступности предзагрузки и размере установочных файлов для дополнения Dark Arisen.

Дата выхода Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen зависит от вашего региона и платформы.

• PS5 — в полночь по МСК с 8 на 9 октября;

• Switch 2 — в полночь по МСК с 8 на 9 октября;

• Xbox Series — 9 октября в 03:00 МСК;

• Steam — 9 октября в 03:00 МСК.

Игроки смогут начать предварительную загрузку Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen в среду, 7 октября. Это означает, что у большинства пользователей будет до двух дней на скачивание файлов до запуска серверов.

Размер файлов Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen различается в зависимости от платформы. На PS5 размер обновления составляет всего 17,060 ГБ; оно устанавливается вместе с патчем Title Update 04.000.000. На Xbox Series X|S и ПК файлы занимают гораздо больше места: примерно от 66,92 ГБ до 70 ГБ.