ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.1 1 004 оценки

Свежее обновление для Dragon's Dogma 2 включает исправления для финала игры

Gutsz
Новости

Для тех, кто ожидает уже давно запрошенного патча производительности для Dragon's Dogma 2, появились не слишком приятные вести. Разработчики из Capcom заявили, что продолжают работать над оптимизацией игры и над улучшением всех проблемных аспектов игры потребуется больше времени. Авторы пока не готовы назвать дату релиза этого обновления, но надеются выпустить его в скором времени. До этого момента они продолжат реализовывать другие, не менее важные, исправления, поэтому сегодня ролевой экшен получил свежий патч.

Как сообщается, патч в основном сосредоточен на устранении ошибок, связанных с заданиями. Новое обновление для Dragon's Dogma 2 направлено на финальную часть игры и цепочки заданий. Также были внесены правки в задания, которые открываются на поздних этапах прохождения и ранее работали не совсем корректно. Теперь квесты должны правильно реагировать на действия игрока и последствия его решений.

Кроме того, патч вносит небольшие корректировки в поведение персонажей и повышает общую стабильность игры. Обновление для Dragon's Dogma 2 уже доступно для установки на ПК и консолях. Его вряд ли можно назвать существенным, однако авторы обещают в будущем представить более ощутимые улучшения для игроков.

-1
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
EvgeniiV

Короче на полгода игру можно пока не запускать , как приведут в порядок, тогда можно

0
TheLokich

Starfield тоже так, нужно просто больше времени в игре провести и игра раскроется, ну или ой ты уже больше 300 чесов отыгла и не доволен игрой? А й не ври пиз**л.

Тут на старте уже можно было понять что Капкомы не знаю что выпустить чтобы получить бабло, а в новое они разучились вот и решили выпустить старую вселенную которую можно использовать.

Да они даже почти ничего нового не придумали в ней, но добавили много бустеров за реал бабло куда уж без этого!

-1
Megido

игра в порядке, просто у тебя что-то не так. играю без каких либо проблем и всё топчик.

1
Megido TheLokich

какая сказочная чушь! хотя от имбицила играющего в балду гея, ничего другого не услышишь.

0
evrey616225 Megido

Сомневаюсь что он хоть раз в жизни запускал её. Чел уже бустеры выдумывает. Я под это понятие максимум камни разлома могу подогнать и то в чём буст хз, если ты за них максимум что пешек сильнее себя наймёшь(От чего толку мало).

0
jok1e

Разрешение 16:10 так и не сделали людям? Поражаюсь если честно, как же им пофиг на большинство) Делают тупо для геймпадов хБокс и стандартные разрешения 16:9. Остальные играйте как хотите)

-5
NochnoiGid

У большинства 16:9. Так что на большинство им не пофиг.

3
Mystik_86

Статистика Steam за апрель 2024. Выделил красным разрешения с соотношением сторон 16:10. Процент сложи сам и сравни с самыми популярными.

1
evrey616225 NochnoiGid

А поддержки дуалсенса только на пк нет(И то это болячка от сони кажись, у меня этой поддержки в 90% играх нет)

0