Свежий ролик Dragon's Dogma 2 посвятили особенностям пешек

В новом интервью с разработчиками директор игры Dragon's Dogma 2 Хидеаки Ицуно и ведущий разработчик Кенто Киноcита рассказали о том, как была создана концепция пешек и как она развивается с тех пор, как они впервые появились в оригинальной Dragon's Dogma.
Сразу же Ицуно говорит об одной из наиболее характерных особенностей пешек Dragon's Dogma - их разговорчивости. В то время как некоторые игроки находили эту черту привлекательной, многие другие считали ее довольно раздражающей. Ицуно рассказывает, что студия сделала все возможное, чтобы пешки в Dragon's Dogma 2 не повторяли реплики.
"Мы сделали все возможное, чтобы пешки не повторяли одни и те же реплики по несколько раз", - говорит Ицуно в интервью. Далее он рассказал о роли, которую играют пешки, а также другие NPC в Dragon's Dogma 2.
Мы хотели, чтобы пешки чувствовали себя так, будто рядом с вами сидит друг, который играет в игру, и дает вам советы. Например, "Эй, давай пойдем этим путем!" или "В таком случае, вот как надо поступить". Такого рода советы. Это как если бы рядом был друг, который направляет вас в приятное русло.
Затем Ицуно рассказывает о личностях пешек. В оригинальной Dragon's Dogma было несколько личностей для различных пешек, и, похоже, Dragon's Dogma 2 продолжит эту традицию. У каждой личности в Dragon's Dogma 2 будет свой актер озвучки и черты характера, которые также указывают на то, какую роль они будут играть в вашей группе.
Если вы хотите думать об этом в терминах индивидуальности, то я думаю, что мы очень сознательно пытались расширить количество способов, с помощью которых пешки являются личностями. Есть индивидуальность, как мы только что упомянули, а что касается знаний, то они могут обладать знаниями об определенных врагах.
В преддверии мартовского релиза игры Capcom активизировала маркетинговые усилия для Dragon's Dogma 2. Ранее на этой неделе мы получили полное представление о создателе персонажей, а некоторые профессии были показаны в предыдущих трейлерах.
Dragon's Dogma 2 выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S 22 марта.
Ну эту игру, я точно прям жду.
Интересно,ждём проект
В первой части были одни из самых живучих нпс, надеюсь в новой будет больше смысла собирать