Утечка: появились концепты Dragon's Dogma 2 с изображением мира игры и монстров ©

В преддверии скорой презентации Capcom Showcase в сеть слили новые материалы по самой амбициозной и ожидаемой игре студии. Речь идет о масштабном ролевом экшене Dragon's Dogma 2 с системой компаньонов и богатым фэнтезийным миром. Некто из пользователей Discord с очень близкими источниками в стане разработчиков опубликовал несколько ранних концептов игры.

Утекшие иллюстрации Dragon's Dogma 2 показывают ранние наброски дизайна некоторые монстров, костюмов и содержат демонстрацию разных зон в мире. Судя по этой публикации, кроме уже заявленных драконов в игре можно ожидать появление огромных змей.

Автор утечки пожелал остаться анонимным, но в подлинности изображений сомневаться не приходится. Предполагается, в сеть слили слайды из закрытой презентации игры для инвесторов Capcom в Японии.

Напомним, официально разработчики Dragon's Dogma 2 обещают реализовать очень продвинутый искусственный интеллект, которые поможет с управлением союзников. Более детально про игру расскажут уже на Capcom Showcase 13 июня 2023 года в 1:00 по Москве.