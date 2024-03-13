Утечка списка трофеев Dragon's Dogma 2 содержит подробности о новом контенте

До выхода Dragon's Dogma 2, продолжения классической ролевой игры от Capcom, которую поклонники давно ждали, осталось чуть меньше двух недель.
Сегодня произошла новая утечка: в интернете появились трофеи игры. Несмотря на то, что в них содержится много спойлеров о сюжете, трофеи также рассказывают о механиках, которые будут присутствовать в игре.
Вот что стало известно о новых элементах:
- Возвращение горячих источников для лечения
- Появится возможность покупать дома
- Новый тип врагов: Всадник без головы.
- За пределами основной карты появится остров
- Механика Dragonforge вернется
- Голова медузы станет пригодным для использования оружием
- Судя по всему, в игре будет эндгейм под названием "Непривязанный мир", попасть в который можно будет с помощью призрачной повозки.
Всего в Dragon's Dogma 2 будет 55 трофеев, в том числе 46 бронзовых, 6 серебряных, 2 золотых и, наконец, 1 платиновый.
Релиз Dragon's Dogma 2 состоится 22 марта на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Мне впринципе хватит улучшенной версии первой части. Так что думаю мне зайдет.
Звучит интересно... Посмотрим как будет, когда выйдет игра
Вот полный список всех трофеев, тем кто опасается Спойлеров, смотреть не советую.
Перевод Гуглом.
Бронзовые трофеи
Первый вкус свободы – Вырвался из уз рабства.
Восставший – Восстановили воспоминания о получении заряда Восставшего..
Место Прокси – Прибыл в Вернворт..
Через границу – Прошел через ворота на границе.
Догма Дракона 2 – Был свидетелем непришвартованного мира.
Мир – Стал Совраном из Вернворта..
Я, Талос – Помогли гиганту снова ходить.
Универсальный – Изменил свое призвание.
Судьбы дуэта – Изменил свое призвание на мистического копейщика..
Обманщик торговли – Сменил свое призвание на обманщика.
Стрелы и заклинания – Изменил свое призвание на магического лучника..
Мастер на все руки, мастер… на все руки – Изменил свое призвание на воина.
Приключение в палатке – Пошел в поход.
Дом? В этой экономике? – Купили собственное жилье.
Только одна скорость – Сели в повозку.
Спаситель – Использовал Wakestone, чтобы вернуть мертвых к жизни..
На расстоянии вытянутой руки – Использовал Ferrystone.
Знак Почета – Получен значок пешки.
Гигантус, я почти не знал тебя – Победил гиганта за короткий промежуток времени..
Отрубить голову! – Обезглавил медузу.
Специалист – Достигнут максимальный ранг в профессии.
Пешка многих талантов – Научил свою пешку специализации.
Желание в Разломе – Установить квест пешки.
Мирмеколеон Наслаждения – Вошли в розовый замок.
Коллектор – Собрано 80 жетонов искателя..
Филантроп – Заслужил расположение 50 человек.
Близость и не только – Поднял близость человека до максимума.
Дракон Кованый – Усилено оружие в Wyrmfire.
Это вылечит то, что вас беспокоит – Пропитанный горячим источником.
Циклоп в сокращении – Пересекли циклопический мост.
Гарпия Веселая поездка – Вызвал гарпию, схватил и полетел..
Хватит притворяться мертвым – Оживили две пешки одновременно..
Догма Дракона – Получена Догма Дракона..
Мастер барбекю – Все виды мяса, приготовленные на гриле днем и ночью..
Дворянский вечер – Посетил дворцовый маскарад в формальной одежде..
Думал, что потерял тебя – Возвращали мертвых к жизни в морге или склепе..
До рассвета – Победил всадника без головы.
Турист – Обнаружено 50 локаций.
Мы уже на месте? – Сел в призрачную телегу.
Перегриффинирование – Взлетел на крыле грифона во второй раз.
Назад, где все началось – Вернулся на вулканический остров Агамен..
Множество возникших, чтобы обойти – Вы стали свидетелем того, как в вашем доме среди поклонников вспыхнула драка..
Насест Дракона – Достигнута Башня Драконьего Дыхания..
Надеюсь, ты принес фонарь – Достигнут грот Драбнира..
Победителю отправляйтесь с трофеями – Вы вернули свои вещи у мусорщика, который украл их у вас..
я в деле – Использовали незаконные средства для прохождения через ворота на границе..
Серебряные трофеи
Закрытие – Пережил конец цикла.
Хранитель – Привел людей в безопасное место в непришвартованном мире..
Герой – Преодолели испытания непришвартованного мира.
Глаз за глаз – Окаменевшая медуза.
Получение головы – Приобретена сохранившаяся голова медузы..
Презрение Жнеца – bСовершил чудо сразу для нескольких человек.
Золотые трофеи
Полные марки – Найдено решение каждой головоломки, заданной богиней загадок..
Мастер Мастеров – Приобретено обучение каждого магистра.
Платиновый трофей
Истинный Воскресший – Собраны все остальные трофеи Dragon's Dogma 2.
Звучит интересно:)