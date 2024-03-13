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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 368 оценок

Утечка списка трофеев Dragon's Dogma 2 содержит подробности о новом контенте

Gruz_
Новости

До выхода Dragon's Dogma 2, продолжения классической ролевой игры от Capcom, которую поклонники давно ждали, осталось чуть меньше двух недель.

Сегодня произошла новая утечка: в интернете появились трофеи игры. Несмотря на то, что в них содержится много спойлеров о сюжете, трофеи также рассказывают о механиках, которые будут присутствовать в игре.

Вот что стало известно о новых элементах:

  • Возвращение горячих источников для лечения
  • Появится возможность покупать дома
  • Новый тип врагов: Всадник без головы.
  • За пределами основной карты появится остров
  • Механика Dragonforge вернется
  • Голова медузы станет пригодным для использования оружием
  • Судя по всему, в игре будет эндгейм под названием "Непривязанный мир", попасть в который можно будет с помощью призрачной повозки.

Всего в Dragon's Dogma 2 будет 55 трофеев, в том числе 46 бронзовых, 6 серебряных, 2 золотых и, наконец, 1 платиновый.

Релиз Dragon's Dogma 2 состоится 22 марта на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Et_alietum

Мне впринципе хватит улучшенной версии первой части. Так что думаю мне зайдет.

6
slim108

Звучит интересно... Посмотрим как будет, когда выйдет игра

3
Kazerad

Вот полный список всех трофеев, тем кто опасается Спойлеров, смотреть не советую.
Перевод Гуглом.

Спойлер

Бронзовые трофеи

Первый вкус свободы – Вырвался из уз рабства.

Восставший – Восстановили воспоминания о получении заряда Восставшего..

Место Прокси – Прибыл в Вернворт..

Через границу – Прошел через ворота на границе.

Догма Дракона 2 – Был свидетелем непришвартованного мира.

Мир – Стал Совраном из Вернворта..

Я, Талос – Помогли гиганту снова ходить.

Универсальный – Изменил свое призвание.

Судьбы дуэта – Изменил свое призвание на мистического копейщика..

Обманщик торговли – Сменил свое призвание на обманщика.

Стрелы и заклинания – Изменил свое призвание на магического лучника..

Мастер на все руки, мастер… на все руки – Изменил свое призвание на воина.

Приключение в палатке – Пошел в поход.

Дом? В этой экономике? – Купили собственное жилье.

Только одна скорость – Сели в повозку.

Спаситель – Использовал Wakestone, чтобы вернуть мертвых к жизни..

На расстоянии вытянутой руки – Использовал Ferrystone.

Знак Почета – Получен значок пешки.

Гигантус, я почти не знал тебя – Победил гиганта за короткий промежуток времени..

Отрубить голову! – Обезглавил медузу.

Специалист – Достигнут максимальный ранг в профессии.

Пешка многих талантов – Научил свою пешку специализации.

Желание в Разломе – Установить квест пешки.

Мирмеколеон Наслаждения – Вошли в розовый замок.

Коллектор – Собрано 80 жетонов искателя..

Филантроп – Заслужил расположение 50 человек.

Близость и не только – Поднял близость человека до максимума.

Дракон Кованый – Усилено оружие в Wyrmfire.

Это вылечит то, что вас беспокоит – Пропитанный горячим источником.

Циклоп в сокращении – Пересекли циклопический мост.

Гарпия Веселая поездка – Вызвал гарпию, схватил и полетел..

Хватит притворяться мертвым – Оживили две пешки одновременно..

Догма Дракона – Получена Догма Дракона..

Мастер барбекю – Все виды мяса, приготовленные на гриле днем ​​и ночью..

Дворянский вечер – Посетил дворцовый маскарад в формальной одежде..

Думал, что потерял тебя – Возвращали мертвых к жизни в морге или склепе..

До рассвета – Победил всадника без головы.

Турист – Обнаружено 50 локаций.

Мы уже на месте? – Сел в призрачную телегу.

Перегриффинирование – Взлетел на крыле грифона во второй раз.

Назад, где все началось – Вернулся на вулканический остров Агамен..

Множество возникших, чтобы обойти – Вы стали свидетелем того, как в вашем доме среди поклонников вспыхнула драка..

Насест Дракона – Достигнута Башня Драконьего Дыхания..

Надеюсь, ты принес фонарь – Достигнут грот Драбнира..

Победителю отправляйтесь с трофеями – Вы вернули свои вещи у мусорщика, который украл их у вас..

я в деле – Использовали незаконные средства для прохождения через ворота на границе..

Серебряные трофеи

Закрытие – Пережил конец цикла.

Хранитель – Привел людей в безопасное место в непришвартованном мире..

Герой – Преодолели испытания непришвартованного мира.

Глаз за глаз – Окаменевшая медуза.

Получение головы – Приобретена сохранившаяся голова медузы..

Презрение Жнеца – bСовершил чудо сразу для нескольких человек.

Золотые трофеи

Полные марки – Найдено решение каждой головоломки, заданной богиней загадок..

Мастер Мастеров – Приобретено обучение каждого магистра.

Платиновый трофей

Истинный Воскресший – Собраны все остальные трофеи Dragon's Dogma 2.

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Кемпритдж

Звучит интересно:)

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