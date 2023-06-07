В Dragon's Dogma 2 будет продвинутый ИИ для напарников игрока ©

Больше 10 лет ожиданий наградили фанатов оригинальной ролевой игры Dragon's Dogma полноценным геймплейным трейлером сиквела. Дебютный ролик новой игры поражал эпичными сюжетными кадрами, эффектными сражениями и богатым фэнтезийным миром. В Dragon's Dogma 2 сохранится привычная механика пешек — напарников, которая получит массу улучшений в сравнении с первой частью.

Студия Capcom пока не готова раскрывать всех технические подробности и геймплейные возможности Dragon's Dogma 2, но пролить свет на систему напарников они могут уже сейчас. Как заявляют разработчики, в сиквеле будет воплощена самая масштабная работа над ошибками данной механики из первой игры. Вместе с этим, она получит важные улучшения особенно в части искусственного интеллекта. В Dragon's Dogma 2 обещают реализовать самый продвинутый ИИ для персонажей-напарников, которые позволит их сделать "живыми" персонажами. Он позволит определять их характер, уникальный стиль боя и поведения в самых разных ситуациях. Больше подробностей об пешках и самой игре мы можем получить на презентации Capcom, которая состоится 12 июня.

Дата выхода Dragon’s Dogma 2 остается неизвестной. Игра разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.