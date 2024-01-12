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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 247 оценок

В Dragon's Dogma 2 есть "изрядное количество" совершенно необязательного контента, который многие игроки не найдут

Procy_on
Новости

Оригинальная Dragon's Dogma была масштабной игрой с открытым миром, а поскольку Capcom обещает, что грядущий сиквел будет еще больше, ожидания, конечно, высоки в плане того, сколько контента будет в игре, и какого качества мы можем ожидать от ее побочного контента.

По словам ведущего гейм-дизайнера Кенто Киноcиты, хотя игра будет иметь структурированный дизайн и темп прохождения, когда вы будете придерживаться основного сюжета, в ней также будет много необязательного контента на огромной карте открытого мира.

Карта просто огромна, и хотя есть дизайн уровней, где мы хотим, чтобы игроки шли в определенном порядке, все равно есть персонажи, расположенные в самом углу. Я думаю, это нечто уникальное для игр с открытым миром.

Далее Киносита и режиссер Хидеаки Ицуно в шутку рассказали об "экстравагантном расточительстве" в отношении количества совершенно необязательного контента Dragon's Dogma 2. Первый добавил, что в игре будет "изрядное количество" побочного контента, который игроки не найдут, если не отправятся на его поиски.

"Это такое экстравагантное расточительство", - со смехом предложил Киношита.

"Да, - сказал Ицуно, - но в этот раз мы сделали довольно много".

"Есть кое-что, что вы не сможете получить, если сами не отправитесь туда за этим", - добавил Киносита.

Dragon's Dogma 2 выйдет 22 марта для PS5, Xbox Series X/S и ПК.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Jarvis666

Этот контент под текстурами забаговался?

0
Wolfenstein

стырели больше чем могли унести

0
PeroAlxp

Про эти игры 1 и 2 части не слыхивал, хотя геймер еще тот. Решил постмотреть трейлеры 2 части и купил и прошел первую.

Так вот по теме. Я первую часть прошел достаточно быстро и удивился, что у меня почти вся карта игровая закрыта и что квесты были в одни и теже локации. Так вот, приучили нас современные игры, что нас водят за ручку по карте квестами и прочими ухищьрениями. А в этой игре нужно самому исследовать мирок, а я уже отучился от этого. И не понял почему так мало контента в игре.

Но начал новую игру и уже решил побегать по карте, и нашел много мест которые не видывал и которые достаточно интересны. Но квестов туда не было вообще ни от кого. А квесты на сопровождение я не воспринял.

Собственно, жду вторую часть и понимаю что скорее всего там придется себя напрягать пересиливать и исследовать мирок.

0
Unicorling

Аналогично, большая часть карты осталась закрытой, думал эндгейм будет интересный, но послали в убогие однотипные подземелья чистить. Да ещё и в начале игры за первый побочный квест дали Убер меч, который за всю игру не сменил. Если вторая будет такая же, для меня это провал

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hpi

Пхахаха.

0
Никому ничего

Может стоило бы подумать над тем, как заинтересовать игрока, вызвать желание поискать, а не заявлять: что мол там дох***ерище всякого разного, но оно вам и нафиг не надо.

0