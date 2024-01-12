В Dragon's Dogma 2 есть "изрядное количество" совершенно необязательного контента, который многие игроки не найдут

Оригинальная Dragon's Dogma была масштабной игрой с открытым миром, а поскольку Capcom обещает, что грядущий сиквел будет еще больше, ожидания, конечно, высоки в плане того, сколько контента будет в игре, и какого качества мы можем ожидать от ее побочного контента.
По словам ведущего гейм-дизайнера Кенто Киноcиты, хотя игра будет иметь структурированный дизайн и темп прохождения, когда вы будете придерживаться основного сюжета, в ней также будет много необязательного контента на огромной карте открытого мира.
Карта просто огромна, и хотя есть дизайн уровней, где мы хотим, чтобы игроки шли в определенном порядке, все равно есть персонажи, расположенные в самом углу. Я думаю, это нечто уникальное для игр с открытым миром.
Далее Киносита и режиссер Хидеаки Ицуно в шутку рассказали об "экстравагантном расточительстве" в отношении количества совершенно необязательного контента Dragon's Dogma 2. Первый добавил, что в игре будет "изрядное количество" побочного контента, который игроки не найдут, если не отправятся на его поиски.
"Это такое экстравагантное расточительство", - со смехом предложил Киношита.
"Да, - сказал Ицуно, - но в этот раз мы сделали довольно много".
"Есть кое-что, что вы не сможете получить, если сами не отправитесь туда за этим", - добавил Киносита.
Dragon's Dogma 2 выйдет 22 марта для PS5, Xbox Series X/S и ПК.
Этот контент под текстурами забаговался?
стырели больше чем могли унести
Про эти игры 1 и 2 части не слыхивал, хотя геймер еще тот. Решил постмотреть трейлеры 2 части и купил и прошел первую.
Так вот по теме. Я первую часть прошел достаточно быстро и удивился, что у меня почти вся карта игровая закрыта и что квесты были в одни и теже локации. Так вот, приучили нас современные игры, что нас водят за ручку по карте квестами и прочими ухищьрениями. А в этой игре нужно самому исследовать мирок, а я уже отучился от этого. И не понял почему так мало контента в игре.
Но начал новую игру и уже решил побегать по карте, и нашел много мест которые не видывал и которые достаточно интересны. Но квестов туда не было вообще ни от кого. А квесты на сопровождение я не воспринял.
Собственно, жду вторую часть и понимаю что скорее всего там придется себя напрягать пересиливать и исследовать мирок.
Аналогично, большая часть карты осталась закрытой, думал эндгейм будет интересный, но послали в убогие однотипные подземелья чистить. Да ещё и в начале игры за первый побочный квест дали Убер меч, который за всю игру не сменил. Если вторая будет такая же, для меня это провал
Пхахаха.
Может стоило бы подумать над тем, как заинтересовать игрока, вызвать желание поискать, а не заявлять: что мол там дох***ерище всякого разного, но оно вам и нафиг не надо.