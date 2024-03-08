В Dragon's Dogma 2 любой NPC может быть навсегда убит, но их можно воскресить, пока они находятся в морге

Dragon's Dogma 2 - одна из самых ожидаемых ролевых игр этого года. Это продолжение игры, которую Capcom выпустила в 2012 году. Похоже, разработчики вернулись к своим идеям многолетней давности и развили их.
В оригинальной Dragon's Dogma присутствовала система репутации. Игроки могли вступать в дружеские отношения с нпс, а также убивать их, но те возвращались в мир через виртуальную неделю. В грядущем сиквеле такой возможности больше не будет.
Разработчики Ёсиаки Хирабаяси и Хидеаки Ицуно недавно дали интервью сайту 4Gamer.net. Во время интервью редактор сайта отметил, что в игре присутствует морг. Директор игры рассказал, что он размещен намеренно, так как на этот раз нпс не оживают автоматически. Правда, их можно оживить, но только до определенного момента.
Ицуно рассказывает, что после смерти NPC будут переноситься в морг на несколько игровых дней, после чего их похоронят и полностью удалят из мира.
Похоже, это может произойти с каждым NPC в игре, включая тех, кто важен для выполнения главного квеста. Однако вы сможете воскресить их из морга с помощью предмета "Сердцебиение дракона", который вернет их к жизни и позволит продолжить приключения.
4Gamer:
Меня также очень впечатлил тот факт, что в городе есть морг. Он был довольно большим, а одна из подсказок при загрузке гласила: "Убедитесь, что вы не воскресили не тот труп".
Ицуно:
В Dragon's Dogma 2 NPC могут умирать, и после смерти они не воскресают, а переносятся в морг. Как и в предыдущей игре, предмет воскрешения "Сердцебиение дракона" также может быть использован на NPC. Например, если NPC, который вам крайне необходим для выполнения задания, умер, вы можете использовать его, чтобы вернуть к жизни.
4Gamer:
Верно. Обычно вы используете игровые меры, например, делаете NPC неуязвимыми для атак, но это тоже решено реалистично. Однако если NPC умирает, вы можете не знать, как продолжить квест.
Ицуно:
В таком случае стоит обратиться за помощью к фее. Я уверен, что вы получите сообщение типа "этот человек мертв".
😁Как будет проходить воскрешение.
Морг это хорошо...
будет где хранить...
Всё восстало против молодого некроманта, сделав меня мучеником моего таланта...
Интересно. Похоронят в смысле просто удалят из игры мёртвого или же в игре будут появляться могилки? Кладбища будут разрастаться, если всех NPC убивать? Под похоронами я автоматически подразумеваю появление могил, ибо это логично, я считаю.
А вообще это круто. Вот что значит по-взрослому дать игроку отыгрывать любую роль в RPG. Ты не просто можешь вырезать всех NPC, это ещё и на мир влияет самым прямым образом. Есть морг. Есть кладбища. Есть разные фичи, отсюда вытекающие. В этом смысле в плане глубины отыгрывания роли всякие там "балдуры третьи" в подмётки не годятся догме.
Чую, что Dragon's Dogma 2 станет одной из моих любимейших RPG на долгие годы. Слишком уж всё вкусно пока что смотрится.
Кринж.
Интересно! А я бы предложил убрать "Воскрешение" и заменить его на возможность слышать голос убитого NPC в своей голове как наказание! Следом берём ваш вариант отыгрыша "вырезать всех NPC" получаем голоса всех убитых NPC в голове ГГ)) Далее появляются варианты, ГГ может начать сильно выпивать дабы заглушить голоса, ГГ начинает поход искупления, путём выполнения уникальных квестов убитых ранее NPC в игре (кв, которые иным способом не получить) Можно игнорировать голоса выслушивая многочисленные комментарии ваших действий во время прохождения или вообще "Конференцию всех пострадавших NPC" они будут знакомиться меж собой, делиться историями их жизни, поливать ГГ или смеяться над ним, давать неправильные советы в схватках, распевать хором песни, во время того когда ГГ пытается выслушать ещё живого NPC, который вводит его в курс дела нового квеста ... вот это было бы здорова!
Хватит балду гнобить индюк.
предлагаю стрельнуть себе в ногу, чтобы мейн сюжет не завелся, убить НПС, и не .... пройти дальше 😂
Procy_on сегодня в наркотическом угаре - если кто-то навсегда убит, то его нельзя воскресить, подучи русский - глянь в толковом словаре смысл слова навсегда