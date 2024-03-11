В Dragon's Dogma 2 могут одновременно появляться три босса

О Dragon’s Dogma 2 было сказано много, особенно после того, как на прошлой неделе появились новые превью и бесплатный редактор персонажей. Однако масштаб происходящего до сих пор относительно неизвестен, особенно если учесть, что мир в четыре раза больше оригинала. В беседе с Automaton-Media директор Хидеаки Ицуно рассказал о некоторых достижениях, возможных на оборудовании текущего поколения.
Несмотря на то, насколько впечатляющей была первая игра, в то время было «много технологических недостатков с точки зрения создания надлежащего открытого мира. Например, при входе в густонаселенную область, такую как замок или подземелье, требовалось короткое время загрузки, чтобы переключиться с данных для удаленного обзора на подробные данные для интерьера, что мешало беспрепятственному игровому процессу».
В Dragon’s Dogma 2 все подземелья, города и интерьеры домов «бесшовно связаны между собой», что перекликается с предыдущим заявлением об отсутствии загрузочных экранов во время исследования. Другие новые функции включают в себя «значительно большее» количество NPC (более 1000 подтверждено во время первого дня Capcom Highlights). Одновременно на экране может быть даже больше боссов.
«В Dragon’s Dogma, если бы у нас появились два больших монстра-босса, нам было бы сложно заполучить туда и «мелких» монстров. Но в дальнейшем даже наличие трех больших боссов одновременно не является проблемой, поэтому игрок может наткнуться на следующего босса, убегая от предыдущего. Бегство теперь сопряжено с риском, что добавляет погоне немного реализма».
Более реалистичное поведение ИИ — еще один большой скачок по сравнению с предыдущей игрой, но также интересно услышать о новой расе — Бистренах. В первой игре команда «изо всех сил старалась включить большое количество персонажей, покрытых мехом. Нам не удалось это реализовать». В сиквеле рассказывается о расе и их нации Баттал, а также о Воскресшем Бистрене.
Хотя это не влияет на основную историю, Ицуно подтвердил:
«Отношение к Бистрену сильно различается в зависимости от страны, поэтому мы сделали эту разницу видимой в некоторых аспектах. Кроме того, некоторые стратегии продвижения в игре могут развиваться по-разному в зависимости от того, является ли Воскресший человеком или Бистреном».
Dragon’s Dogma 2 выйдет 22 марта на PS5, Xbox Series X/S и ПК.
мало чет, надо 10 сразу и камеру , чтобы крутилась...... ну с дуру можно и член сломать.
в 1 на арене древняя химера и старший лич, хрен сфокусируешься