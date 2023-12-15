В Dragon's Dogma 2 нас ждет целое королевство котиков

Экшен-RPG от Capcom может сильно склоняться к темному фэнтези, но в ней можно найти и интересные сюрпризы и детали. Главным из них может стать Надения, персонаж, которого вы видите ниже, новичок в Dragon's Dogma 2. Пусть внешность вас не обманывает — эта кошачья особа, судя по всему, правит целым королевством.
Согласно описанию от авторов, Надения стала правительницей целой нации в довольно юном возрасте, так что, похоже, на ее плечах лежит вся тяжесть мира. Нация, которая, по всей видимости, называется Баталь, быстро стал обожать своего молодого монарха.
Если вы не знаете, Надения - представительница совершенно новой расы персонажей в Dragon's Dogma 2. Они называются Бистран (Beastran) и они действительно навевают воспоминания о каджитах из The Elder Scrolls.
В Dragon's Dogma 2 игроки получат возможность создавать собственных зверолюдей благодаря редактору персонажей. Этот инструмент не только предоставляет выбор соответствующей расы, но также позволяет определить тип шерсти для персонализации внешнего вида.
Dragon's Dogma 2 выйдeт 22 маpта 2024 гoда на PlayStation 5, Xbox Series и PC.
И здесь эти каджиты, ничего нового